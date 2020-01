Bombeiros salvam crianÃ§a de 15 dias engasgada com leite materno

ANDRADINA – O Corpo de Bombeiros de Andradina realizou na noite de segunda-feira, 20, o salvamento de um bebê de apenas 15 dias de nascimento, residente na rua Benjanim Constant, bairro Rodoviária, depois de se engasgar com leite materno. Rapidamente socorrido até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, os médicos conseguiram desengasga-lo e recobrou a consciência. O bebê e seus pais ficaram pela Upa, onde ele permanece em observação.

O pedido de socorro aconteceu quando a mãe da criança estava amamentando o bebê e percebeu que ele se engasgou. Desesperada, ela ainda tentou o socorro imediato, mas diante das circunstâncias em que ele ficou, como arroxeado, corpo mole, ela entrou em desespero e acionou o Corpo de Bombeiros.

Como a casa onde a criança mora fica próximo do posto dos bombeiros, apesar de bairros diferentes, o socorro chegou rápido e foram realizadas as manobras para desengasgar o pequeno (Manobra de Hienlich). Segundos após o início das manobras, ele recobrou a consciência e foi encaminhado junto com os pais até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, onde permaneceu em observação.

Como evitar engasgos por alimentos em crianças?

A aspiração de corpos estranhos (ACE) é uma causa comum de acidente na população pediátrica, principalmente em crianças desde o nascimento até os quatro anos de idade, exigindo identificação imediata e tratamento precoce para reduzir as consequências potencialmente graves e, muitas vezes, fatais. O primeiro caso registrado de ACE foi em 1897.

Contudo, atualmente estimam-se que aproximadamente 300 a 600 crianças menores de 15 anos de idade morrem todos os anos por asfixia em países desenvolvidos. Nos Estados Unidos, há um registro de 2103 óbitos infantis por obstrução das vias aéreas de corpo estranho entre 1999 e 20135.

A maioria dos casos de ACE acontece em pacientes do sexo masculino e em crianças com menos de três anos, naturalmente pelas características de desenvolvimento nesta idade e da natureza mais indagadora e impulsiva2,5. Em crianças, a ACE está associada a falha no reflexo de fechamento da laringe, controle inadequado da deglutição, hábito de levar objetos à boca, vias aéreas menores, ausência de um dentição completa para auxiliar a mastigação e, por fim, maior facilidade de distração. Determinados alimentos e objetos pequenos, como brinquedos, constituem fatores predisponentes para a ACE.

Alimentos são responsáveis por 40% dos engasgos fatais em crianças e 60% dos episódios não fatais. Em lactentes e crianças pequenas, o engasgo pode ocorrer com facilidade pois a via aérea ainda está em desenvolvimento, não se fechando adequadamente durante a deglutição. Características específicas dos itens alimentares (por exemplo, forma, tamanho e textura) podem expor as crianças a um alto risco de asfixia. Alimentos pequenos e duros, como nozes e sementes, são os mais perigosos.

Obstrução de vias aéreas

Obstrução de vias aéreas por corpo estranho (OVACE) consiste na obstrução de vias aéreas causada por aspiração de corpo estranho, geralmente localizado na laringe ou traqueia. A aspiração de corpo estranho é a quinta principal causa de morte nos EUA, com risco aumentado em pacientes idosos e bebês.

Ao prestar atendimento a uma pessoa com OVACE, o profissional que estiver atuando, quer seja bombeiro, enfermeiro ou médico, deve classificar o grau de obstrução e em seguida realizar manobras de desobstrução conforme a faixa etária.

Classificação da obstrução

Obstrução leve:

capacidade de responder, tossir e respirar preservadas;

Obstrução severa:

vítima consciente ou inconsciente, não consegue respirar ou apresenta ruídos à respiração e/ou tosse silenciosa.

Condutas de enfermagem na obstrução de vias aéreas

Obstrução leve:

Acalmar o paciente;

Instruir o paciente a realizar tosses vigorosas;

Se possível, monitorar oxigenação;

Se possível, suplementar oxigênio;

Não colocar a mão na boca do paciente enquanto ele mostrar-se nervoso;

Em casos de obstrução por espinha de peixe, retirar com pinça. (informações com sites especializados)

