Polícia Civil prende jovem por comercializar drogas na zona leste da capital

MANAUS/AM – Na tarde de sexta-feira (03/01), por volta das 12h30, a equipe de investigação do 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), prendeu em flagrante Letícia Reigo Viana, 23, que estava comercializando drogas num beco situado nas proximidades da avenida Hilário Gurjão, bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. Com a infratora, foram encontradas 25 porções de drogas, além de uma balança de precisão.

De acordo com o delegado Cristiano Castilho, titular da unidade policial, as investigações em torno do caso tiveram início depois que a equipe do 14º DIP obteve informações, por meio de denúncia anônima, de que uma jovem com as características de Letícia estaria comercializando droga no endereço acima mencionado. A partir de então, os policiais iniciaram os procedimentos de diligências, a fim de apurar a delação.

“Assim que chegamos ao local indicado, nós nos deparamos com Letícia em atitude suspeita. Durante a revista pessoal, nós encontramos com ela 16 porções de cocaína, oito porções de oxi e uma porção de maconha. Na ocasião, também estava em posse da jovem uma balança de precisão, utilizada para a venda das substâncias ilícitas”, explicou Castilho.

Conforme o delegado, a infratora foi conduzida ao 14º DIP para procedimentos. Na unidade policial foi constatado que ela responde a outros processos da Justiça pelos crimes de roubo e de tráfico de drogas.

FLAGRANTE



Letícia foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, ela será encaminhada para a audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona sul da cidade.

