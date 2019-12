Morre jovem atacado a facadas no pescoço no bairro Gasparelli

ANDRADINA – Morreu às 3h30 da madrugada desta segunda-feira, 30, o serviços gerais (já trabalhou como pintor, tratorista), Jean Carlos Felix de Moura, de 25 anos, morador no loteamento Nova Canaã, no bairro Gasparelli, violentamente golpeado com duas facadas que atingiram seu pescoço, na altura da nuca em briga que teve motivações passionais. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML – Instituo Médico Legal para exames necroscópicos e depois liberado para a família providenciar o velório e sepultamento, que ainda não teve o horário informado.

O HOMICÍDIO

O crime aconteceu próximo das 18h, quando Jean foi em seu automóvel VW Gol, na cor cinza, até a casa da ex-companheira, Vanessa Netto, 30 anos, localizada no final da rua João Migue Loureiro (antiga rua 3), quase cruzamento com a rua 27, devido o fato dela e Jherody Rangel Moreira, o “Rangel”, de 24 anos, também morador no Canaã, mas que morou por muitos anos na rua Guararapes, centro, estarem tendo um relacionamento amoroso.

Depois de discutirem asperamente, Jean apanhou um facão que estava dentro do Gol e tentou partir para cima de Rangel, que estava armado de uma faca, entrando os dois em luta corporal depois de desferirem cabeçadas um no outro.

Em determinado momento Rangel conseguiu arrancar o facão de Jean, que fugiu a pé por aproximadamente 90 metros, sendo perseguido e alcançado, momento em que foi violentamente atingido por duas facadas no pescoço, altura da nuca, caindo mortalmente ferido em meio a uma poça de lama.

O autor fugiu em seguida, tomando rumo ignorado e não foi localizado até o fechamento dessa edição.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorreu a vítima até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento e, imediatamente, transferido para a UTI da Santa Casa local devido seu estado de saúde crítico. Os médicos estavam procurando estabilizar sua situação para uma possível transferência para a Santa Casa de Araçatuba, mas não houve tempo hábil, não resistindo aos graves ferimentos e morrendo às 3h30 desta segunda-feira, 30.

HOMICÍDIO

O caso foi registrado pela Polícia Militar no plantão policial como tentativa de homicídio e, devido a morte da vítima, agora transformado em inquérito de homicídio. A Polícia Civil não informou se esse crime seria caso de legítima defesa ou não, já que a vítima foi até a casa do agressor armado de facão.

TRIANGULO AMOROSO

Outra linha de investigação seria um triangulo amoroso envolvendo Rangel, já que Vanessa é ex-companheira de Jean e Rangel estaria tendo um caso com outra mulher, próxima da vítima. Isso teria enfurecido Jean, que foi tirar satisfação com o assassino. Será investigado quem é esta mulher, a possível pivô do crime, e não Vanessa, como se pensou a princípio.