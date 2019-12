Micro-ônibus com grupo que voltava do litoral tomba em Mogi Mirim e deixa 2 mortos e feridos

CAMPINAS/SP – Duas mulheres morreram e uma passageira está internada em estado gravíssimo após acidente com um micro-ônibus na altura do Km 160 da Rodovia Adhemar de Barros (SP-340), que liga as cidades de Campinas (SP) a Mogi Guaçu (SP), na noite deste domingo (29). O grupo voltava de um fim de semana no litoral paulista e seguia com destino a São João da Boa Vista (SP).