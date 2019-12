Idoso assassinado no Gasparelli teria tentado abusar de menina de 13 anos

Garota apresenta certo grau de deficiência física e voltava da igreja quando foi agarrada pelo idoso, que tentou leva-la para um matagal. Três homens estão presos temporariamente.

ANDRADINA – Já concluída pela Polícia Civil, as investigações apontam que o idoso Sebastião Batista de Araújo, o “Baiano”, de 65 anos, residente no final da rua 6 da cohab Gasparelli, foi morto porque teria abusado de uma menina de 13 anos também moradora no bairro. O delegado da DIG – Delegacia de Investigações Gerais pediu a prisão temporária dos envolvidos, tendo eles sido capturado e os três encaminhados à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça.

A PRISÃO

Na manhã do último dia 20, Policiais Civis da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Andradina, da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Andradina e do 1°DP de Andradina prenderam 03 (três) homens suspeitos de terem participação do homicídio que vitimou Sebastião Batista de Araújo, de 65 anos, ocorrido em Andradina na madrugada do dia 11/12/2019.

As investigações feitas pela equipe da DIG de Andradina indicaram que P. H. F. G., de 20 anos, D. S. B., de 24 anos e F. S. B., de 21 anos, participaram deste crime violento ocorrido em Andradina e a autoridade policial responsável pelo inquérito policial representou pela prisão temporária dos 03 indivíduos junto ao poder judiciário, sendo tal representação acatada pela justiça e em razão disto foram expedidos 03 mandados de prisão temporária, com prazo de 30 dias cada, que foram cumpridos naquela data, sendo os presos encaminhados à cadeia Pública de Pereira Barreto, onde permanecem a disposição da Polícia Judiciária.

O HOMICÍDIO

Segundo o delegado Raoni, a morte do idoso ocorrida na noite do último dia 11, foi uma possível vingança pelo crime de abuso sexual, já que a menina apontada como vítima, foi se queixar com a irmã dela de que quando retornava da igreja por uma rua diferente da que morava, “Baiano” a teria puxado por trás e a arrastado para um mato. Quando ele abaixou suas calças, ela saiu correndo e chegou chorando em casa.

A irmã então perguntou para a adolescente quem seria o autor e ela apontou coo sendo “Baiano”, da rua 6 daquele mesmo núcleo habitacional. A mulher foi então até a casa dele tirar satisfação, mas não conseguiu entrar.

A partir dai há uma série de divergências, mas, ao que tudo indica, alguns jovens daquele bairro ficaram sabendo do ocorrido e foram tirar satisfação com o idoso, pulando o muro da residência para entrar no quintal, usando provavelmente cadeiras de área, já que ele também trabalhava enrolando fios e restaurando as mesmas.

Em determinado momento da calorosa discussão, esses jovens começaram a espancar o idoso com pedaços de madeiras, provocando fraturas na face e na cabeça dele, provocando sua morte instantaneamente.

Um vizinho ouviu a barulheira toda da briga, e foi ver o que acontecia, escutando passos de várias pessoas fugindo pelos fundos do quintal. Ele acredita que eram pelo menos seis pessoas.

Ele também pulou para dentro do quintal e pela janela presenciou o idoso caído no chão da cozinha todo ensanguentado, acionando a Polícia Militar. Quando chegou ao endereço citado, os PMs constataram que o idoso já estava morto.

Segundo o delegado, que não apresentou oficialmente os envolvidos nesse bárbaro crime, a menina a princípio queria “assumir” para si o homicídio, porém, ficou constatado que ela estava com medo de represálias, além do que ela apresenta certo grau de deficiência mental, o que seria praticamente impossível de cometê-lo.

Uma faca, encontrada perto do corpo da vítima, foi apreendida. O corpo de Sebastião foi velado em um velório particular e foi enterrado no Cemitério Municipal de Andradina.