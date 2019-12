Carro com 9 ocupantes sai da pista e cinco da mesma família morrem em MT

NOVA MUTUM/MT – Cinco pessoas da mesma família morreram, e quatro ficaram gravemente feridas em um acidente registrado no início da noite de quarta-feira (25) na MT-249 em Nova Mutum, no Mato Grosso. Segundo a Polícia Rodoviária, o carro envolvido transportava nove pessoas, sendo seis crianças e três adultos.

Em determinado trecho da rodovia, a motorista do veículo e mãe das crianças perdeu o controle do carro, saiu da pista e caiu em um barranco capotando várias vezes. Eles estavam voltando para casa após passarem o Natal em uma chácara, localizada a cerca de 35 quilômetros de Nova Mutum.

Ela, três filhos e um homem que seria seu marido morreram no acidente. As outras vítimas, três crianças e uma mulher, tiveram ferimentos graves e foram levados ao hospital por socorristas do Corpo de Bombeiros. Um dos mortos, um bebê de apenas um mês, chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu e morreu no hospital.

Todas as crianças tinham idade entre 1 mês e 8 anos, segundo a polícia.

A polícia instaurou um inquérito para apurar as causas do acidente. O trecho onde a tragédia aconteceu é de pista simples, mas asfaltado. Como chovia no momento em que o carro saiu da pista, uma das hipóteses apontadas é que o automóvel aquaplanou.

Os corpos foram encaminhados à Politec (IML) de Nova Mutum. Três ambulâncias foram usadas para atender a ocorrência.