Advogado Maurício Carneiro oficializa sua candidatura à presidência do ATC

ANDRADINA – O advogado Maurício Carneiro, realizou na última quinta-feira (06), o registro oficial de sua candidatura ao cargo de presidente do clube ATC – Andradina Tênis Clube para as eleições do dia 06 de dezembro próximo. Ele estava acompanhado da candidata a vice, Tânia Almeida e vários outros membros aos cargos de sua futura diretoria do Conselho Deliberativo, presidente e vice da Diretoria Executiva, e Comissão Fiscal, com seus respetivos suplentes para o biênio 2026/27, da chapa AVANÇA ATC.

Mauricio Carneiro tem histórico da vida ativa no clube há pelo menos 40 anos, quando seus pais, a professora Cidinha Carneiros e Honório de Souza Carneiro, se associaram ao ATC.

Maurício Carneiro é atualmente vice presidente do ATC e também já figurou em outros vários cargos, tendo uma forte atuação no campo esportivo do ATC, Conselho Fiscal, e no setor administrativo, com objetivo de sempre proporcionar o melhor para o associado do maior, ou um dos maiores clubes do noroeste paulista.

Seu plano de trabalho é claro e cristalino, tendo por objetivo tornar o ATC cada vez maior, com vários eventos que coloquem o associado em primeiro lugar, com boas academias para os exercícios físicos, práticas esportivas, como os treinos de muay tay, jiu jitsu, natação, danças.

Os já concorridos torneios de tênis, beach tênis, assim como a realização ou participação de campeonatos de futebol máster, nas categorias 35 anos, 40, 45, e 50, ou até acima disso, fizeram parte do ATC nesta diretoria e continuarão fazendo na próxima diretoria. Torneios de truco, danças e apresentações com grupos musicais e solo serão proporcionados para todos visando o bem estar do associado.

Também serão criados ou ampliados canais de comunicação entre as diretorias das várias modalidades e os associados que as praticam, buscando acertar sempre os detalhes que sejam melhores para todos, afinal, o associado é o maior bem do clube.