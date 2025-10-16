Bebê de 1 mês morre após se engasgar com leite em Andradina

Segundo o boletim de ocorrência, a mãe de 23 anos, procurou a sede da Polícia Militar e relatou que o filho não estava respirando. O policial tentou fazer as manobras de Heimlich para ressuscitação e o encaminhou para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Contudo, o bebê não resistiu. A mãe disse que amamentou a criança por volta das 5h e a colocou no colo até que arrotasse. Depois, se deitou na cama e dormiu. Por volta das 7h, a mãe disse que acordou e percebeu que o menino estava roxo.

A ocorrência foi registrada como morte suspeita, aquela em que as circunstâncias e sinais externos não permitem definir claramente as causas, necessitando de investigação pericial e policial.