Header Adds
Fique de olho

Andradina

camara_celebra1

CÃ¢mara de Andradina celebra Outubro Rosa e aprova diversos projetos

ANDRADINA – A celebraÃ§Ã£o do Outubro Rosa marcou a 32Âª SessÃ£o OrdinÃ¡ria da CÃ¢mara Municipal de Andradina realizada na segunda-feira (6), sob a presidÃªncia do vereador Edgar Dourado (PSDB). Durante a reuniÃ£o, os parlamentares destacaram a data importante para a saÃºde da mulher e apreciaram projetos voltados Ã  mobilidade urbana, Ã  educaÃ§Ã£o e Ã  garantia de direitos de pessoas com doenÃ§as crÃ´nicas, alÃ©m de requerimentos diversos apresentados pelos vereadores.

camara_celebra1Em regime de urgÃªncia especial, foi aprovado projeto de lei do Executivo que autoriza a abertura de crÃ©dito adicional por excesso de arrecadaÃ§Ã£o no valor de R$ 500 mil. O recurso serÃ¡ destinado Ã  Ã¡rea de saÃºde.

Entre os projetos incluÃ­dos na Ordem do Dia, o vereador Marcel Calestini (UniÃ£o Brasil) teve aprovada proposta que regulamenta a circulaÃ§Ã£o de bicicletas elÃ©tricas e outros equipamentos de mobilidade individual em vias pÃºblicas. O texto busca disciplinar o uso desses veÃ­culos, que tÃªm se tornado cada vez mais comuns nas ruas da cidade.

Do vereador AndrÃ© Lopes (PL) foi aprovado projeto que institui a disciplina de Empreendedorismo no conteÃºdo curricular das escolas municipais, com o objetivo de incentivar o desenvolvimento de competÃªncias voltadas Ã  inovaÃ§Ã£o e Ã  gestÃ£o de pequenos negÃ³cios.

JÃ¡ o vereador Professor Luzimar (PSB) propÃ´s projeto que garante atendimento prioritÃ¡rio a pessoas com doenÃ§a de Parkinson em estabelecimentos pÃºblicos e privados. A medida amplia a rede de proteÃ§Ã£o social a esse pÃºblico, assegurando mais agilidade no acesso a serviÃ§os.

A sessÃ£o tambÃ©m contou com a apresentaÃ§Ã£o de requerimentos diversos, voltados Ã  fiscalizaÃ§Ã£o de serviÃ§os e ao encaminhamento de demandas da populaÃ§Ã£o andradinense aos Ã³rgÃ£os competentes.

Assessoria de ComunicaÃ§Ã£o

Related Article

Quermesse em Planalto em setembro bate record...

out 12, 2025Comments off

Alguns internautas reclamaram que nÃ£o viram esta matÃ©ria e fotos publicadas no Mil Noticias, e estamos republicando-a agora na Ã­ntegra. ANDRADINA â€“ A quermesse em prol da

nova_ubs1

Nova UBS no Bairro Pereira ...

ANDRADINA – As obras da nova Unidade BÃ¡sica de

out 10, 2025
andradina_fiscalizacai1

Andradina inicia fiscalizaÃ...

ANDRADINA – A VigilÃ¢ncia SanitÃ¡ria de Andradina deu inÃ­cio

out 10, 2025
apae_leilofest (172)

Goleada de solidariedade no...

ANDRADINA â€“ O XXIII Leilo Fest 2025 de gado

out 10, 2025

Comments are closed.

error: Solicite a matÃ©ria por email!