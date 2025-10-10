CÃ¢mara de Andradina celebra Outubro Rosa e aprova diversos projetos

ANDRADINA – A celebraÃ§Ã£o do Outubro Rosa marcou a 32Âª SessÃ£o OrdinÃ¡ria da CÃ¢mara Municipal de Andradina realizada na segunda-feira (6), sob a presidÃªncia do vereador Edgar Dourado (PSDB). Durante a reuniÃ£o, os parlamentares destacaram a data importante para a saÃºde da mulher e apreciaram projetos voltados Ã mobilidade urbana, Ã educaÃ§Ã£o e Ã garantia de direitos de pessoas com doenÃ§as crÃ´nicas, alÃ©m de requerimentos diversos apresentados pelos vereadores.

Em regime de urgÃªncia especial, foi aprovado projeto de lei do Executivo que autoriza a abertura de crÃ©dito adicional por excesso de arrecadaÃ§Ã£o no valor de R$ 500 mil. O recurso serÃ¡ destinado Ã Ã¡rea de saÃºde.

Entre os projetos incluÃ­dos na Ordem do Dia, o vereador Marcel Calestini (UniÃ£o Brasil) teve aprovada proposta que regulamenta a circulaÃ§Ã£o de bicicletas elÃ©tricas e outros equipamentos de mobilidade individual em vias pÃºblicas. O texto busca disciplinar o uso desses veÃ­culos, que tÃªm se tornado cada vez mais comuns nas ruas da cidade.

Do vereador AndrÃ© Lopes (PL) foi aprovado projeto que institui a disciplina de Empreendedorismo no conteÃºdo curricular das escolas municipais, com o objetivo de incentivar o desenvolvimento de competÃªncias voltadas Ã inovaÃ§Ã£o e Ã gestÃ£o de pequenos negÃ³cios.

JÃ¡ o vereador Professor Luzimar (PSB) propÃ´s projeto que garante atendimento prioritÃ¡rio a pessoas com doenÃ§a de Parkinson em estabelecimentos pÃºblicos e privados. A medida amplia a rede de proteÃ§Ã£o social a esse pÃºblico, assegurando mais agilidade no acesso a serviÃ§os.

A sessÃ£o tambÃ©m contou com a apresentaÃ§Ã£o de requerimentos diversos, voltados Ã fiscalizaÃ§Ã£o de serviÃ§os e ao encaminhamento de demandas da populaÃ§Ã£o andradinense aos Ã³rgÃ£os competentes.

Assessoria de ComunicaÃ§Ã£o