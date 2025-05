Palestra “Comunicação e Afeto – Conectando com a Criança Autista” promove reflexão e engajamento da comunidade escolar

ANDRADINA – Na última segunda-feira (28) foi realizada a palestra “Comunicação e Afeto – Conectando com a Criança Autista”, um evento especial voltado para a comunidade escolar, com ênfase nos pais e responsáveis de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A palestra aconteceu na EMEBI Ondina Höfig de Castilho e foi conduzida por Izabel Gimenez, Supervisora, Mestre em Educação, Especialista em TEA, além de Terapeuta e Aplicadora em ABA.

Durante o evento, a palestrante compartilhou conhecimentos sobre a importância da educação, transformação, comunicação e afetividade no processo de desenvolvimento das crianças autistas. O foco central foi a construção de uma conexão mais forte entre família e escola, essencial para o crescimento e bem-estar das crianças.

A participação foi altamente positiva, com uma presença efetiva dos pais e responsáveis, que demonstraram grande interesse e engajamento nas questões discutidas. O evento destacou a importância de um trabalho conjunto entre educadores e familiares para promover a inclusão e o desenvolvimento das crianças no ambiente escolar.