Acidente com dois veículos na Rondon deixa duas vítimas fatais e dois feridos graves

MIRANDÓPOLIS – Um gravíssimo acidente de trânsito ocorrido as 8h do último domingo (16.fev.), na rodovia Marechal Rondon, entre as cidades de Guaraçaí e Mirandópolis, deixou duas vítimas mortas carbonizadas e dois adolescentes feridos. Segundo o policiamento rodoviário, o motorista que provocou o acidente estava embriagado. A Polícia Rodoviária, assim como homens do Corpo de Bombeiros e da concessionária da rodovia, assim como voluntários agiram rápido e conseguiram salvar dois adolescentes. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

Membros da família de Três Lagoas/MS, que morreram carbonizados no acidente foram Eduardo Henrique (Dudú), de 42 anos e uma colega sua identificada por Nádia Souza, de 45 anos, ficando feridos gravemente seus filhos adolescentes de 14 e outro de 17 anos. Os feridos foram socorridos para o HGM – Hospital Geral de Mirandópolis. Os dois não eram casal, apenas eram conhecidos e iriam conhecer a mesma trilha próxima de Guaraçaí.

O acidente aconteceu quando a família treslagoense seguia a bordo de um Ford Belina, pela rodovia Marechal Rondon, pista sentido interior/capital e depois de passar o pedágio de Guaraçaí, teve o veículo violentamente acertado em sua parte traseira por um VW Santana dirigido por um rapaz de 20 anos. O rapaz não é habilitado.

Com o violento impacto, a Belina pegou fogo e o casal não teve tempo de sair do veículo, morrendo carbonizado. Os adolescentes foram ajudados por dois voluntários que passavam pelo local e graças à sua preciosa ajuda, conseguiram sair antes que fossem também atingidos pelas chamas. Mesmo assim, um dos menores ainda sofreu queimaduras, mas estava consciente e orientado.

O Corpo de Bombeiros de Andradina foi acionado, mas quando chegou ao local as chamas havia consumido a Belina, matando o casal. Os feridos foram imobilizados no acostamento do canteiro central da pista, que precisou ser interditada para o trabalho das equipes de salvamento e de policiamento, causando um pequeno engarrafamento.

A Polícia Militar Rodoviária submeteu o motorista de 20 anos ao teste do bafômetro, cujo resultado aferiu 0,37 mg/l de ar alveolar expelido, constatando que ele estava dirigindo sob efeito de bebida alcoólica. O índice mínimo para não criminal seria de 0,33 mg/l. Ele foi encaminhado ao plantão da Delegacia de Mirandópolis para o registro da ocorrência, permanecendo à disposição da Justiça. O VW Santana foi apreendido.