BEC goleia o Inter Miami por 4 a 1 e conquista vaga à final do Mini Campo de Futebol de Murutinga

MURUTINGA DO SUL – O BEC – Baixadão E. C., é o outro finalista do Campeonato Mini Campo de Futebol de Murutinga do Sul, ao golear por 4 a 1 o Milan B, em semifinal realizada na noite de terça-feira (18/02), no mini campo anexo ao estádio municipal. Agora a equipe encara o Assentamento Dois Irmãos em final programada para a noite desta quinta-feira (20/02), a partir das 19h30. A premiação aos vencedores acontece logo após o apito final, com presença de autoridades esportivas e políticas.

O BEC começou o jogo melhor que o adversário (bastante desfalcado) e tratou de abrir o placar logo nos primeiros minutos da partida, mantendo a pressão durante praticamente todo o primeiro temp. Depois de construir uma vantagem confortável, o time procurou jogar cadenciado, evitando que seus jogadores sofressem contusões para que todos estejam inteiros na grande final.

Acabou sofrendo um gol, selando o placar em 4 a 1, mas isso não tirou o brilho de sua atuação e a certeza de que todos estão preparados para a grande final.

A final da competição acontece na noite desta quinta-feira, 20 de fevereiro, a partir das 19h30, no mini campo anexo ao estádio municipal. Logo após o apito final acontece a cerimônia de premiação aos vencedores.

Além do organizador do evento, Nilson Negão Xavier, mesário e árbitros, esteve prestigiando a semifinal o prefeito Cristiano Eleutério (dentro do espaço interno do evento) e o vereador Ferrari (lado de fora). Hoje mais personalidades do município devem comparecer na grande final.

FICHA TÉCNICA

BAIXADÃO E. C.

Diogo, Tiago, Matheus, Gustavo, Igor, Milton, Raimundo, Janderson e Vitor Hugo. Estiveram ausentes na semifinal Bruno Gouveia e Diego.

MILAN B

Rodrigo, Gabriel, João Pedro, Willian Rafael, Lucas, Alessandro, Henrique, José Vitor. Ausente da semifinal Kauê Tassi. Além de Ryan Marques e Bruno Marini, suspensos.