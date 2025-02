Porto joga com técnica e paciência para golear o Maximo Transporte no Futsal de Férias

ANDRADINA – A forte equipe do Porto (uniforme bordô) mostrou que é uma das candidatas a chegar na final da competição ao eliminar um forte adversário com goleada por 5 a 1 frente ao Máximo Transporte (uniforme azul), na partida válida pela fase quartas-de-final do Futsal de Férias 2025 de Andradina, realizada na noite de terça-feira, 28 de janeiro, no GIME – ginásio de Esportes Agenor Francisco da Cunha. O Porto encara agora na semifinal a surpresa da competição: União São João na próxima terça-feira (04/02).

O Máximo Transporte começou até bem a partida de terça-feira (28), abrindo o placar e dando a impressão que iria surpreender o Porto naquela noite. Foi só impressão. Depois do pedido de tempo e alguns ajustes, os treinadores do Porto conseguiu colocar o time nos trilhos e dai pra frente foi outra história.

Com um futebol envolvente, com técnica e de muitos toques, o Porto conseguiu empatar e depois ir ampliando o placar, além de demonstrar que pode ser a outra equipe que pode lutar par chegar à decisão da competição na edição deste ano de 2024.

A torcida esperava mais do Máximo Transportes, mas ficou claro durante a fase classificatória que faltou algo, ou alguma coisa, tipo um jogador centralizador de jogadas, para fazer o time andar para frente. Mas é um time que sempre leva bom numero de torcedores ao ginásio de esportes.

Agora o Porto encara na próxima terça-feira (04.fev.), a boa surpresa da competição, o União São João que, pelo demonstrado na partida, caiu nas graças das torcidas das outras equipes.

OUTROS DOIS SEMIFINALISTAS

Nessa sexta (31/01) serão definidos mais dois semifinalistas do Futsal de Férias nos confrontos entre o Santo Antônio x Juventus, a partir das 19h30 e, na sequência, “Boca Juniors” x “Os Donos da Bola”.