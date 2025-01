Segunda rodada teve vitórias dos times favoritos

ANDRADINA – A segunda rodada do Campeonato Municipal de Futsal de Férias 2025, realizada na noite de quarta-feira (08), no GIME – Ginásio de Esportes Agenor Francisco da Cunha, confirmou as duas equipes apontadas como favoritas para vencerem seus adversários, por serem times mais tradicionais e que estão na disputa da competição há mais tempo. Outra vez o ginásio ficou lotado de torcedores, notadamente de estudante aproveitando as férias.

PRIMEIRO JOGO

No primeiro jogo da noite de quarta-feira, 08, o Bim Conveniência/Zooi Tabacaria não teve dificuldades para vencer o jovem time do TDK Sports (TDK: Turma do Koike) pelo placar de 4 x 0. Enquanto o preparo aguentou, o Koike Boys foram firmes em oferecer certa resistência e o placar não foi aberto tão cedo.

Mas a inexperiência, já que muitos garotos tem no máximo 18 anos, ainda não estão maduros taticamente e só querem atacar. Por isso o Zooi Tabacaria soube aproveitar dessa inexperiência e golear por 4 gols. O time do TDK é igual o Juventude que jogou no passado e mostrou um grande futebol, porém, precisa ficar juntos por pelo menos mais dois anos para desenvolver um bom futebol.

Mas a garotada do Juventude daquela época precisava trabalhar para ajudar no sustento da família e muitos deles foram cooptados para jogarem como “sócio- atleta” de um clube da cidade. O Juventude acabou se esfarelando.

SEGUNDO JOGO

No segundo jogo da noite, o Juventude/Vieira Store goleou por 4 a 1 o esforçado time do Inter Sport, formado por amigos par participação no campeonato. Foi o mesmo caso também, enquanto o preparo físico ajudou, o Inter Sport evitou tomar gol, mas o melhor entrosamento do Juventude (que é diferente do Juventude do ano Passado), acabou minando a resistência do adversário.

RODADA DE QUINTA-FEIRA, 09

19h30 – Vistori x Estoril

20h30 – Máximo Transporte x União São João

RODADA DE SEXTA-FEIRA, 10

19h30 – Top Turbo Futsal X Azevedo Porto

20h30 – Boca Júnior x Hermanos

Mais dois jogos estão programados para acontecerem na noite desta sexta-feira, 10, a partir das 19h30 no Gime – Ginásio Municipal de Esportes Agenor Francisco da Cunha:

19h30 – Top Turbo Futsal X Azevedo/Porto

20h30 – Boca Júnior X Hermanos