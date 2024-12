Nova Opção é campeão do Torneio de Futebol de Final de Ano do Cecam

ANDRADINA – O time da Petiscaria Nova Opção foi o grande campeão do Torneio Interno de Futebol Mini Campo de final de ano do CECAM – Centro Esportivo, Cultural e Assistencial Augusto Mariani, ao derrotar por 2 a 0 o time do Prando Transportes em final realizada na noite da última sexta-feira, 20. Logo após o apito final, passou-se as entregas das premiações aos vencedores, posse da nova diretoria do clube para o biênio 2025/26 e o jantar de confraternização.

Foram premiados com troféus o campeão Nova Opção, o vice Prando, além do artilheiro na categoria Novos: Hugo, do Prando, com 5 gols; Categoria Veteranos: Márcio Tuffy, também do Prando, com 3 gols e na Categoria Máster: Edgar Pires, do Apoio rural, com 3 gols.

Melhor Defesa do campeonato foi da equipe campeã, o Nova Opção, com o goleiro Lourival, sofrendo apenas 3 gols durante a competição.

Depois da premiação aos vencedores, parte da nova diretoria para o Biênio 2025/26, se apresentou à frente do salão de eventos, tendo o novo presidente Gustavo Canevazzi tomado posse, tendo ao seu lado o vice presidente, Eduardo Guinami. Também tomaram posse os diretores de Esportes: Marcio Tuffy, Manoel Messias, Coxinha Prando e Fabricio Domingos, o “Indião”. O secretário geral do clube (1º secretário), será Nilson Tuffy.