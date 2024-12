Veteranos do ATC realizam festa de confraternização do ano de 2024

ANDRADINA – Um grupo de aproximadamente 90 pessoas, todos sócios de longa data do ATC – Andradina Tênis Clube (por isso o nome Veteranos), realizou durante a tarde do último dia 14, em um dos quiosques do clube, um grande festa de confraternização reunindo muitas de suas famílias, com animação musical de Lucivaldo Santos, o “Tu”, de Castilho.

O evento teve direito a muito chopp gelado, suco natural Life, água mineral, e uma almoço pra lá de delicioso, com arroz branco, salada de rúcula, molho vermelho, e um churrasco com carnes nobres, e ainda um cupim casqueirado no capricho, tudo preparado por um grupo de pessoas especialmente convidado, sob a supervisão de Juninho Rosa.

Além de uma boa conversa entre as famílias, ponto alto do evento, que foi proporcionar a interação entre todos os antigos sócios e seus familiares, a entrega de “troféus” para três categorias de jogadores arrancou sorrisos, aplausos e muita tiração de sarro.

Teve o troféu para o atleta “malvadão”, aquele zagueirão que entra firme em todas divididas, o verdadeiro jogador “arroz doce”, que adora uma canela; Teve troféu para o atleta “chorão”, que reclama de todas as jogadas com seus companheiros, com os adversários e, principalmente com o juiz. Mas o troféu que mais liberou a gargalhada dos presentes foi o atleta “bola murcha”, aquele um que o jogo não fluiu, o jogador não corre e muito menos marca alguém.

Ele ficará marcado por pelo menos um ano com o bola murcha dos treinos do clube na faixa etária dos veteranos. Tem que dar uma melhorada para não ganhar novamente o ano que vem e passar o troféu para um outro companheiro.

O evento contou com a presença de profissionais da imprensa, outros profissionais liberais como advogados, personal trainer, comerciantes, professores de educação física, médicos, contadores, contando com a aprovação de todos os presentes e com o desejo de participar já do próximo ano.