Sindicato Rural de Andradina realiza sua festa de confraternização 2024

ANDRADINA – O Sindicato Rural de Andradina realizou na noite do último dia 14, no recinto de exposições Miguel Rodrigues da Silva, sua tradicional festa de confraternização do final de ano de 2024, com a presença de diretores da entidade classista, seus familiares, associados do Sindicato e muitos outros pecuaristas, agricultores e familiares. O evento teve ainda homenagens para dois dos mais antigos sócios do Sindicato.

O evento contou com mesa de honra dos trabalhos sendo liderados pelo presidente Livanei Carvalho, recém reeleito para o cargo por mais três anos, vários dos diretores, com protocolo de Arantes Eserian.

Durante o ato, Livanei fez uso da palavra e congregou a todos que continuem acreditando no trabalho sério do Sindicato, órgão legítimo e representante dos pecuaristas de Andradina, lutando sempre por seus interesses.

Foram homenageados o pecuarista Antônio Minholi por sua trajetória de sucesso ao longo de sua vida profissional e um dos mais antigos membros do Sindicato. Uma placa simbolizou todo o reconhecimento da entidade para com ele e, por extensão, toda família Minholi.

Também foi homenageada com uma placa a professora Maria Josepha Spazzapan, a “Zefa Spazzapan”, também outra que sempre lutou pelos interesses dos pecuaristas andradinense. Todo o clã Spazzapan esteve presente na merecida homenagem.

POSSE DA DIRETORIA

Uma reunião ainda neste final do ano de 2024 deve acontecer para marcar simbolicamente a posse da “nova” diretoria reeleita para o triênio 2025/26/27, quando Livanei Carvalho e todos os membros voltam a ocupar o poder a frente do Sindicato, dando continuidade aquilo que já foi feito e mostrando que o trabalho sério desenvolvido por ele e demais membros foi aprovado pela maioria dos associados da entidade classista rural, quando os reconduziram a seus cargos {a frente da diretoria do Sindicato Rural.

