Andradina sedia Forum de Fruticultura no próximo dia 05

ANDRADINA – A cidade de Andradina sedia no próximo dia 05 de dezembro, Forum de Fruticultura na sede da APTA – Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, localizada na estrada vicinal Nemezião de Souza Pereira, Km 06 (antiga Fazenda do Estado), bairro Timboré/Pedreira, numa realização do Escritório de Assessoria Técnica Apoio Rural, Itesp – Fundação Instituto de Terras, APTA Regional e Governo do Estado de São Paulo.

O evento conta com apoio do Governo de Andradina, Ponto Agrícola, Sakata, CATI – Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, Naan Dan e Agricultura e Meio Ambiente.

Confira a programação no folder em anexo: