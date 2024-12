Funcionário de frigorífico se fere em acidente no dia de seu aniversário

ANDRADINA – Um funcionário do frigorífico local sofreu contusões, escoriações pelo corpo e um corte no braço direito ao se envolver em acidente de trânsito na tarde de quarta-feira, 28, justamente no dia de seu aniversário de 29 anos. Socorrido pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, passou por sutura do ferimento e permaneceu em observação. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

O acidente aconteceu quando o rapaz pilotava a moto Falcon 400cc, na cor cinza, pela Av. Guanabara, sentido trevo/centro e no cruzamento com a rua Corumbá, teve a trajetória interceptada pelo fiat Pálio Weekend, na core branca, dirigido por um tratorista, seguindo pela rua Corumbá, sentido da Av. Guanabara para rua Paes Leme, bairro Stella Maris.

Com o violento impacto, o rapaz acabou quebrando um vidro lateral, lado direito traseiro, resultando em cortes diversos em seu braço direito, além das escoriações. O motorista do Pálio informou que iria até a Justiça do Trabalho, localizada a 50 metros do local do acidente. Segundo ele, ao chegar no cruzamento, ainda esperou outros veículos passarem para prosseguir a marcha e não visualizou a moto se aproximando.

Com o violento impacto, a Falcon teve quebrados o farol, carcaça e painel, estouro do pneu e entortamento do aro, todos dianteiros. Seria avaliado ainda se as bengalas sofreram algum dano. Já o Palio Weekend sofreu quebra do vidro traseiro direito e amassamentos na lataria do mesmo lado. Segundo o tratorista, ele é safrista das usinas da cidade e região e ultimamente esta desempregado.