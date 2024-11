Dois morrem e cinco ficam feridos em acidente entre veículos

Segundo a Polícia Rodoviária, testemunhas que estavam na rodovia SP-463 contaram que a caminhonete invadiu a pista contrária, momento em que bateu de frente com o caminhão. Caminhoneiro foi socorrido com ferimentos graves.

BILAC – Um homem de 35 anos morreu após bater a caminhonete que dirigia em um caminhão que seguia na pista contrária, na rodovia SP-463, em Bilac (SP). O caso ocorreu na madrugada desta terça-feira (19).

Segundo a Polícia Rodoviária de Araçatuba, testemunhas que estavam na via contaram que a caminhonete invadiu a pista contrária, momento em que bateu de frente com o caminhão.

Após a batida, os dois veículos caíram em um barranco e a caminhonete pegou fogo. O motorista da caminhonete morreu no local.

O motorista do caminhão ficou preso às ferragens e foi socorrido com ferimentos graves. Um passageiro que estava no caminhão saiu ileso.

Identificado vítima fatal de acidente em Bilac

Foi identificado como Jonas Mendes Carvalho, de 35 anos, o motorista da caminhonete que morreu em um grave acidente na rodovia Jorge Maluly Netto (SP-463), em Bilac (SP), na madrugada de terça-feira (19). Jonas era morador de Bilac e perdeu a vida após o veículo que conduzia colidir frontalmente com um caminhão.

Fonte: votunews.com