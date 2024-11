Depósito Paulista completa 76 anos de fundação

ANDRADINA – O Depósito Paulista está completando este mês de novembro, 76 anos de fundação e, para comemorar, vai sortear um veículo 0 Km juntamente com uma campanha com um de seus maiores fornecedores de material de construção. Quem comprar acima de determinado valor, basta preencher o cupom, depositar na urna localizada na loja da rua Paes Leme, e torcer para ser o feliz ganhador.

Fundado em 1948 pelo saudoso Manoel Teixeira de Freitas, um dos homens mais influentes no comércio, na vida pública e na política andradinense em sua época de atuação, senhor “Mané Teixeira” deixou um legado, primeiro para Manoel Teixeira de Freitas Filho, o “Manezinho” e posteriormente assumindo o negócio o neto Manoel Teixeira de Freitas Junior, o “Juninho Teixeira”.

Agora em Novembro o Depósito Paulista Construshop está completando 76 anos na área da construção civil, com uma variada gama de materiais elétricos, hidráulicos e da construção propriamente dito, trazendo junto com a sua história mais uma loja, o Cacique Center, localizado na rua Minas Gerais, próximo da Av. Guanabara, além da filial no município de Ilha solteira.

Sediada em Andradina/SP, na rua Paes Leme, 341, é a Maior e mais completa loja de materiais para construção e acabamentos atendendo toda a região.

Depósito Paulista possui 1.200 metros quadrados de área e o novo comandante Juninho Teixeira faz questão de dizer aprendeu tudo o que sabe hoje em dia vendo o avô dele ensinando para o seu pai como funcionava o comércio do ramo de materiais de construção, que pode ser colocado em pratica em qualquer área de venda em geral. E hoje, tento colocar em prática com mais eficácia, já que ainda tenho o privilégio de ter aprendido mais ainda com o pai dele nas decisões da empresa”, enfatizou Juninho Teixeira, que comanda o Depósito Paulista e o Cacique Center e a loja de Ilha solteira é comandada por seu pai. As dois tem estreita relações comerciais desde que Juninho tinha 14 anos, portanto, experiência tem de sobra.