Natação Andradinense conquista 9 medalhas e um índice técnico em Mococa

A natação andradinense da parceria ATC/PREFEITURA MUNICIPAL conquistou um resultado histórico no XXIX Troféu Kim Mollo de Natação realizado na piscina olímpica, 50m, da Associação Mocoquense de Esportes em Mococa. O evento em sua 29ª edição é uma realização anual da FAP, Federação Aquática Paulista para atletas da categoria petiz 1 (11 anos) até o juvenil 2 (16 anos), e tem como objetivo avaliar o desenvolvimento e nível técnico das oito delegacias regionais que compõem a natação do estado de São Paulo.

A nossa quarta delegacia ficou em sexto lugar na classificação geral por pontos, uma posição melhor do que o ano passado, e no quadro de medalhas a seleção regional conquistou 16 medalhas. Andradina faz parte da quarta delegacia regional e foram convocados 10 atletas andradinenses para composição da seleção regional.

Sob o comando técnico do professor Careca, os valentes guerreiros foram a luta e conquistaram um grande resultado, pois foram nove medalhas numa competição de altíssimo nível técnico: duas de ouro, cinco de prata e duas de bronze, além de um Índice técnico da categoria infantil 2, 14 anos , pelo atleta Davi Kenzo Dias da Silva, eleito o melhor atleta dessa categoria, um feito histórico pra nossa região.

Os atletas conquistaram também cinco classificações no ranking brasileiro. Segundo o professor Careca, a alegria reina na nossa comunidade Aquática com esse lindo resultado, pois foi além das expectativas. Das 16 medalhas conquistadas pela seleção regional, 50% foram conquistadas por Nadadores andradinenses, e isso comprova indiscutivelmente o potencial e nível técnico dos nossos atletas. Com certeza será um estímulo maior para todos da natação, principalmente os atletas de base mirins e petizes.

Os destaques da equipe foram: Davi Kenzo que além do índice técnico também conquistou uma medalha de ouro e uma de bronze, além da classificação no ranking brasileiro na prova dos 400m livre (6⁰ lugar) , vai com moral para o Brasileiro no mês que vem em Vitória-ES; e Ana Beatriz de Paula Rosa, 16 anos, que conquistou uma medalha de ouro e uma de bronze, essa foi sua última participação nesse troféu em virtude da idade. Participou de todos desde os 11 anos, e encerra literalmente com chave de ouro seu ciclo nesse troféu.

Merecem destaque também : Rogério Ryu Stalberg Shirai, 12 anos, que conquistou uma prata e um bronze, além de duas classificações no ranking nos 100m costas e 400m livre, ambas as provas em 3⁰ lugar; Mariah Teno Almeida Araújo, 11 anos, duas de prata, e uma classificação no ranking na prova dos 100m peito em 3⁰ lugar; Letícia Amaral Dario, 11 anos, prata no revezamento 4x50m livre; Letícia Pahins Zompero, 11 anos, ficou em quarto lugar nos 100m peito, quase levou o bronze, mas ficou em oitavo lugar no ranking brasileiro nessa prova.

Vale a pena enaltecer a garra e a coragem dos demais convocados: Lara Souza Santos Macerou, Sara Franco de Oliveira, Maria Eduarda Rudalov Oliveira, Luiz Felipe Tozi da Silva. Agradecimentos ao ATC, GOVERNO DE ANDRADINA, ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA NATAÇÃO E TODOS OS COLABORADORES QUE AJUDARAM NAS DESPESAS DA VIAGEM.