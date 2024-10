Festa do Dia das Crianças movimentou Murutinga do Sul

MURUTINGA DO SUL – A administração Cristiano Eleutério, reeleito para o cargo para o quadriênio 2025/28, proporcionou uma grande festa em comemoração Dia das Crianças no noite do último sábado (12), na principal avenida de Murutinga do Sul, a Romeu Cestari, com a participação de centenas de moradores da cidade e até de cidades vizinhas, que levaram seus filhos para passarem momentos agradáveis e aproveitar os brindes e guloseimas entregues na Secretaria de cultura.

A festa das crianças não vai parar!

O prefeito Cristiano Eleutério, ao lado da primeira dama Andréia Ribeiro, junto com assessores e funcionários municipais ligados à Promoção e Assistência Social, Educação, Cultura, Lazer e Esportes, se esforçaram para dar uma grande festa para todos os presentes.

O prefeito aproveitou para informar que “a festa em prol às crianças não vai parar. Segundo ele só não foi feito a do ano de 2021 por causa da Pandemia, e nos próximos 4 anos fará de tudo pra dar as crianças esse dia tão especial, esquecido num passado recente”, finalizou.