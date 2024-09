Ilumine completa dois anos com planos de crescer ainda mais

ANDRADINA – A Ilumine Materiais Elétricos e para Construção completou dois anos de existência no último domingo (08), porém, no dia anterior, em pleno 07 de Setembro, Dia da Independência, realizou um delicioso café da manhã para amigos, clientes e profissionais da área que atua, como forma de agradecimento pelo sucesso do empreendimento e com planos de crescer ainda mais.

Ainda na tarde do mesmo sábado ()7), realizou aquele delicioso churrasco regado com uma boa cerveja e um chopp gelada, além de suco e refrigerante para pedreiro, encanadores, eletricistas, e profissionais liberais em geral que trabalha nessa área.

Localizada no “coração” do bairro Vila Rica, alí na rua Presidente Vargas com rua Humberto de Campos, a loja está estrategicamente ao alcance de todos os bairros da cidade para que os profissionais possam ter um acesso rápido e diversificado de tudo que necessitam.

SONHO SE TORNANDO REALIDADE E FORTALECENDO

“O sonho se tornou realidade em dois anos de funcionamento e temos plano de crescermos cada vez mais”, disseram os proprietários Wagner Sereno e Diego Sereno, acompanhados de familiares, amigos e colaboradores.