Mais de 2 mil pessoas participaram da Quermesse da Capela São Paulo, em Planalto

ANDRADINA – O tempo firme contribuiu para que mais de 2 mil pessoas participassem no último sábado (07), da grande quermesse em prol da Capela São Paulo, localizada no bairro de Planalto (antigo patrimônio), contribuindo para as obras de reforma, melhorias e o trabalho assistencial desenvolvido pela entidade, mostrando que, a cada ano que passa, a quermesse fica mais concorrida ainda.

Compareceram moradores das cidades de Andradina, Murutinga do Sul, Guaraçaí e de Castilho, mostrando que o evento vem atraindo cada vez mais pessoas para o local, tendo o barracão da igreja se tornado pequeno para o grande volume de visitantes. A rua em frente da Capela São Paulo também virou passarela para desfile dessa goleada de solidariedade.

Quem comprou uma mesa tinha direito a um frango, além de poder comprar aquela cerveja estupidamente gelada, refrigerantes, água, um delicioso pastel e espetinhos, tudo frito e assado na hora.

Para deleite da moçada kid’s, vendedores ambulantes instalaram barraquinhas com dezenas de brinquedos, muito deles eletrônicos e muito luminosos, atraindo a atração da molecadinha elétrica e “desespero” dos pais, que não dava conta de tanta coisa que eles pediam. Tinha ainda a venda churros, morangos com chocolate, entre outras coisas que atraiam a gula.

Segundo os organizadores do evento, a grande quermesse em prol da Capela São Paulo alcançou todos os objetivos traçados, indo além daquilo que eles esperavam e aproveitam para agradecer a todos, indistintamente, desde voluntários, moradores de Andradina, Planalto, Murutinga do Sul, Castilho e outras cidades que porventura compareçam e já convida para que todos retornem no próximo ano.