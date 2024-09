Sucesso absoluto o 15º Porco no Rolete da Creche Nana Nenê

ANDRADINA – Centenas de pessoas compareceram no domingo (01), ao clube AACEA – Associação Assistencial, Cultural e Esportiva de Andradina (Clube Japonês), no Jardim Europa, para participarem do 15º Porco no Rolete, em prol da AEAL – Associação Espírita André Luiz, mantenedora da Creche Nana Nenê. A entidade publicou um agradecimento a todos que compareceram e aos grupos de voluntários e clube de serviço que tornaram a festa marcante.

CARDÁPIO

Além do já tradicional porco assado (pururucado), foram servidos ainda arroz branco, farofa, salada verde, farofa com bacon, torresmo, abacaxi, molhos branco e vermelho, além daquela cerveja estupidamente gelada, refrigerantes e água mineral (esses três últimos ìtens cobrados a parte do almoço).

Além disso, havia um bazar com diversos produtos confeccionados pelas voluntárias, além de produtos industrializados, prendas em geral e a animação gostosa e eclética de Schuweter Banda Show.

COMO COMEÇOU

O Porco no Rolete começou numa iniciativa filantrópica devido a necessidade da entidade AEAL tem para suprir as necessidades diárias para atender as crianças ali assistidas e o caixa sempre estar baixo. Hoje já é a mais tradicional festa gastronômica da região. O Porco no Rolete chega a sua 15ª sem intervalos desejados, pois só deixou de acontecer em tempos de pandemia.

O evento já está consagrado no calendário gastronômico e turístico de Andradina e regional, tendo a participação de centenas de andradinenses, mas também demoradores das cidades de Castilho, Murutinga do Sul e Guaraçaí e se tornou um patrimônio histórico e cultural do município, e hoje é uma das referências em se tratando de culinária típica.

O evento arrecada fundos para a Creche Berçário Nana Nenê e talvez por isso atraia uma legião de colaboradores, de todos os clubes de serviço como os Lions, Rotary’s, lojas maçônicas e um batalhão de voluntários. A Creche “Nana Nenê” atende crianças na faixa etária de 4 meses a 4 anos incompletos.

AGRADECIMENTO

Os organizadores do 15º Porco no rolete, junto com a diretoria da entidade fizeram questão de publicar um anúncio de agradecimento a todos aqueles que, indistintamente, contribuíram para o grande sucesso do evento.

“Aeal Creche Berçário Nana-Nenê agradece a colaboração e a participação de todos no evento deste domingo 01/09/2024 PORCO NO ROLETE”, com vocês, a festa se tornou mais linda ainda.