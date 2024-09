Santo Antônio e Pebec fazem a final da Copa União em Castilho

CASTILHO – As equipes do Santo Antônio (Andradina) e PEBEC – Pereira Barreto E. C., fazem neste domingo (01), a partir das 9h30, no campo da Terceira Idade, em Castilho, a grande final da Copa União de Futebol, categoria 50 anos, depois de excelentes campanhas na competição. A premiação aos vencedores acontece logo depois do apito final. Todos os esportistas estão convidados para prestigiarem esse grande evento e apreciar o melhor futebol da região.

SANTO ANTÔNIO

O Santo Antônio chega à final depois de confirmar seu favoritismo desde o início da competição, quando terminou em primeiro lugar em seu grupo na fase classificatória, vencendo ainda na semifinal por 4 a 1 o esforçado time do Guarani (Andradina). Agora enfrenta um adversário duríssimo, não havendo favoritos na decisão da competição.

PEBEC

O Pebec é outra equipe que faz bonito nas competições em que entra, assim como foi em Andradina, em Castilho e também Murutinga do Sul, quando perdeu nas penalidades a decisão de uma competição la justamente para o Santo Antônio e na cobrança das penalidades.