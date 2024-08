Aposentado morre atropelado na rodovia Marechal Rondon

ANDRADINA – O aposentado Eudes Honorato da Silva, de 65 anos, residente no Jardim Alvorada, morreu atropelado na noite de quinta-feira (08), altura do km 639 da rodovia Marechal Rondon (SP 300), quando vagava pelo acostamento da referida rodovia, já na área urbana de Andradina. O motorista do veículo que provocou o acidente (provavelmente um HB20 branco), fugiu sem prestar socorro à vítima. A Polícia Rodoviária registrou o caso no plantão policial e será repassado para a Polícia Civil para tentar descobrir o autor do homicídio (a princípio culposo: sem intenção de matar).

O atropelamento aconteceu próximo das 21h30 quando a vítima, que passava por transtornos psiquiátricos e uso de medicamentos controlados, vagava pelo acostamento da Rondon e, menos de 10 metros da alça de acesso para a rodovia Integração (SP 563), teve o corpo atingido pelo veículo que transitava pela Rondon.

Com o forte impacto, Eudes teve o corpo projetado para o alto, caindo com a cabeça no asfalto, sofrendo traumatismo craniano. Mesmo socorrido pelo resgate da concessionária da rodovia para a UPA – Unidade de Pronto Atendimento e realizado as tentativas de ressuscitação. A vítima não resistiu, indo a óbito.

Um espelho retrovisor na cor branco que estava no local dos fatos foi apreendido pela Polícia Civil para tentativa de descobrir de qual veículo é. Exames iniciais da numeração do mesmo constou como sendo de um HB20, branco. Se for descoberto número de fabricação, será possível chegar até o veículo causador do acidente com morte. O autor poderá responder ainda por omissão de socorro, crime considerado gravíssimo.

IRMÃO DO REPÓRTER DO MIL NOTÍCIAS

Eudes era irmão do repórter Manoel Messias, do site Mil Noticias, que informou que ele passava por problemas psiquiátricos devido ao uso excessivo de medicamentos controlados, e recebia acompanhamento do CRAS e da saúde pública municipal.

Ele havia se aposentado no último mês de abriu ao completar os 65 anos e estava começando a se organizar novamente, depois de uma vida meia tumultuada. Fazia planos de reconstruir a vida novamente.