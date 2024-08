Procissão e quermesse de Bom Jesus da Lapa bate recorde de público e vendas

ANDRADINA – A Procissão em louvor a Bom Jesus da Lapa, realizada na tarde de terça-feira (06), meio feriado municipal, bateu recorde de participação do público, notadamente após passagem pelo antigo bosque municipal, quando centenas de pessoas se juntaram ao préstito religioso em caminhada rumo ao então patrimônio e agora bairro de Paranápolis. A nota lamentável foi a falta de água aos fiéis ao longo do percurso, uma tradição de anos anteriores, já que o sol forte acabou levando algumas pessoas a passarem mal pela fadiga do percurso.

Depois de saírem da Igreja Matriz Nossa Senhora das Graças às 14h, os fiéis percorreram 400 metros pela rua José Augusto de Carvalho, acessaram a Alexandre Salomão e depois a estrada vicinal Emitério Castilho Gimenez que demanda ao bairro de Paranápolis, com encontro emocionante e demonstração de fé em frente das antigas dependências do Lagoinha Country Club (hoje desativado e com o lago completamente seco), onde outro corte religioso saindo daquele bairro, se encontrou e fizeram o percurso de retorno.

Um carro de som com pessoas cantando e tocando cânticos religiosos e com o padre Sebastião Gonçalves na homilia, ajudaram os fiéis a enfrentarem o forte calor daquela tarde. Pela idade, o padre também não teve condições físicas de fazer o percurso a pé e subiu no veículo. Tudo perfeitamente compreensível.

Depois da chegada em Paranápolis, um pouco mais cedo do que o previsto, já que o percurso agora é todo asfaltado, os fiéis aguardaram até as 17h para início da grande missa campal, outra tradição que todos fazem questão de participar. A missa foi celebrada pelo bispo da Diocese de Araçatuba Dom Sergio Krzywy, acompanhado dos padres Sebastião Gonçalves e Francis Morais.

MULTIDÃO NA QUERMESSE

Prova de que o evento deste ano foi sucesso absoluto de público, foi após o término da missa campal, quando todos rumaram para o espaço também ao lado da igreja da comunidade para degustarem um frango assado, tomarem uma cervejinha, ou comer um pastel e não coube mais ninguém dentro do recinto. A reportagem calculou em 2 mil pessoas presentes, porém, os mais otimistas falaram em 2,5 mil e até 3 mil, o que é meio difícil, já que o recinto e pequeno.

ACABOU TUDO

Com mais de duas mil pessoas presentes e todos querendo saciar a fome, os estoques de frango, pastel, cerveja acabou por volta de 20h e quem ficou pelo bairro de Paranápolis apelou para os ambulantes que instalaram suas barracas em frente da igreja, ou no bar do próprio patrimônio, distante menos de 50 metros da festa.

Resumindo: se tivessem sido disponibilizados o dobro de tudo que foi colocado a venda, teria sido vendido. Segundo membros da comunidade, o estoque foi praticamente o mesmo do ano passado e a boa surpresa foi a presença maciça do público. Ano que vem deve ser estudado dobrar a oferta de produtos, disseram.