Comunidade católica prepara a 82ª Festa de Bom Jesus da lapa

ANDRADINA – A Comunidade católica andradinense, incluindo as igrejas matriz de Nossa Senhora das Graças e São Sebastião, junto com todas as comunidades de bairros, está nos últimos preparativos para a realização da 82ª Festa de Bom Jesus da Lapa, que será realizada no bairro de Paranápolis, distante 5 km do núcleo urbano de Andradina. O evento vai ser tremendo e espera-se número recorde de participantes, o maior depois do período das pandemia de Covid-19.

O Tríduo será realizado nos dias 02/08 (sexta-feira), com Santa Missa na capela da Comunidade Paranapolense a partir das 19h30;

Dia 03/08 (sábado), Terço Luminoso, também a partir das 19h30;

Dia 04/08 (domingo), Adoração e Louvor, a partir das 19h30;

No dia 05/08 (segunda) não haverá evento solene.

Dia 06/08 (terça-feira), será o ápice das comemorações em honra a Bom jesus da Lapa, com Caminhada Santa a partir das 14h com saída da Igreja Matriz de São Sebastião, com chegada prevista em Paranápolis até as 17h, quando acontece a Missa Solene. Vale observar que neste dia é obedecido meio feriado no municípi de Andradina para que os fiéis possam acompanhar a procissão.

Após o encerramento da missa, terá início a grande quermesse, com venda de frango assado (R$ 50,00), espetinhos, pastel frito, porção de frango frito e completo serviço de bar, com vendas de cerveja estupidamente gelada, refrigerante e água. Durante o evento haverá show com o cantor Vavá Duarte.