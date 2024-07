Leilão virtual de gado e almoço em prol da São Sebastião alcança mais que o sucesso esperado

Leilão de imagem de Nossa Senhora Aparecida alcançou valor de R$ 16 mil, surpreendendo a todos os presentes

ANDRADINA – Mais uma vez a comunidade andradinense deu uma linda resposta ao chamamento da comunidade católica comparecendo em peso no Leilão virtual de gado e almoço em prol da Igreja São Sebastião, realizado no último dia 16/6, no salão de eventos da Igreja Nossa Senhora das Graças. Um outro evento já está marcado para 14 de julho próximo. Mais uma vez o pároco Sebastião Gonçalves agradece a todos pelo sucesso do evento.

No almoço foram servidos, arroz branco, feijão gordo, farofa com bacon e paio, salada verde, churrasco de carne, linguiça e frango, além de molhos variados. Para acompanhar tudo isso, a venda cerveja estupidamente gelada, água mineral e refrigerantes.

LEILÃO DE IMAGEM DE SANTA BATE RECORDE

Depois do almoço servido, passou-se ao leilão virtual, sendo vendida on line todas os animais colocados a disposição dos presentes, além da venda de mimos, artesanatos e peças doadas pela comunidade católica como um todo.

Mas o que mais chamo a atenção foi o leilão da imagem de Nossa Senhora Aparecida (a padroeira do Brasil), com a cora banhada a outro, assim como o pequeno manto que a cobria por cima do outro manto azul. O leilão da imagem já começou com lances altos, sendo que cada parcela seria multiplicado por 4 vezes (4×1). Depois de uma “briga saudável”, o lance chegou a parcelas de R$ 4 mil, perfazendo o total de R$ 16 mil, o maior valor pago a um ìtem leiloado

DOAÇÃO SIGNIFICATIVA

Depois de arrematar a imagem de Nossa Senhora Aparecida pelo excelente valor de R$ 16 mil, o comprador, um pecuarista renomado na cidade, fez a doação para o socio da Usina Viralcool, José Pedro Toniello, outro excelente parceiro das causas nobres em prol da comunidade católica na sociedade e nas cidades a qual está inserido. Ele não pode comparecer, mas enviou representante, que recebeu as imagens das mãos do doador e a levaria para ser afixada em local escolhido pelo recebedor.

1ª FEIJOADA COM PAGODE

Juntos com a turma do Pedal do Bem (@pedaldobem), a paróquia divulga a 1ª FEIJOADA COM PAGODE em prol da reforma da Igreja Matriz São Sebastião

Atrações: Mel Rocca, Schweter, Marco Costa e Turma do Pagode

Data: 14 de Julho, a partir das 12hs

Local: Quinta da Lagoa (Km 2 – Estrada do hotel Roda D’água sentido pedreira)

Valor: $100,00 (casal) Crianças até 10 anos não pagam. Haverá espaço kids.

OBS: Levar pratos e talheres

Maiores informações: 18 98168-0969, com Luciana.