12ª Cavalgada Entre Amigos reúne aproximadamente 2 mil cavaleiros e amazonas

ANDRADINA – A 12ª Cavalgada Entre Amigos, realizada no sábado (6/07), reuniu aproximadamente 2 mil cavaleiros e amazonas e seus animais ricamente enfeitados, além de charretes e outros veículos de tração animal, além de outro tanto semelhante de pessoas no apoio do evento, tornando assim uma das maiores manifestações de cultura e entretenimento de Andradina e Região, promovida pela Associação Tradição da Terra do Rei do Gado (ATTRG), presidida pelo Engenheiro Agrônomo Carlos Bento, com apoio de toda sua diretoria.

Como no ano passado, a concentração e saída da 12ª Cavalgada Entre Amigos aconteceu na Av. dos Três Poderes (prolongamento da Av. Guanabara), saindo de lá e percorrendo toda a avenida até a rua São Paulo, entrou pela rua Paes Leme, contornou a praça central Antônio Joaquim de Moura Andrade, e pegou a Rua Bandeirantes, em um grande percurso até o recinto de exposições Miguel Rodrigues da Silva, o local da Expoan.

Antes porém, uma parada em frente do “Merca Frios Chagas”, muitas pessoas foram às lágrimas quando a comissão organizado da cavalgada protagonizou uma grande homenagem ao locutor Décio Miguel, o “Picuá”, falecido o ano passado em consequência da Covid 19. A viúva, bem como muitos familiares dele estiveram presentes e não aguentaram de tanta emoção naquele momento. Vale lembrar que o local é onde se concentram durante todo o ano as pessoas diretamente ligadas na organização do evento.

Parabéns aos organizadores e todos os envolvidos nesta belíssima homenagem.

Superada em parte as emoções do momento, as comitivas rumaram para o recinto da Expoan, onde foram servidos almoço por um precinho que cabia no bolso de todos, além de dezenas de comitivas prepararem o verdadeiro arroz carreteiro, arroz carreteiro, farofa com bacon, linguiça paio, toicinho, costelas na brasa (P.A.), refrigerantes, água mineral, sucos e muita, mas muuuuuita cerveja.

No palco principal, apresentação da Orquestra de Viola Caipira Nego Viana, Renato Peixe, Mel Rocca, e premiação às comitivas e seus membros que venceram os concursos que estavam em jogo, como melhor traia (animal melhor traiado), cowboi mais idoso, cowgirl mais nova, berranteiros e berranteiras, comitivas mais numerosas, mais bem trajadas.

A festa foi até a noite, mesmo com horário oficial se encerrando as 18h, e muitos membros de comitivas ficaram pelo local, aproveitando esse grande momento das tradições do interior paulista e de todo Brasil. Ano que vem tem tudo de novo e todos estão convidados.

BEM-ESTAR ANIMAL

Visando garantir o Bem-Estar dos Animais, que são a principal atração deste evento, aqueles que encantam os olhares do público, os organizadores ditaram recomendações que deveriam ser compridas, conforme o Regulamento Cavalgada 2024. O infrator flagrado em algum dos casos de maus tratos poderia ser retirado da cavalgada, não participar do concurso ou ser penalizado criminalmente. Felizmente nenhum caso grave nesse sentido foi constatado.

A proteção e integridade física dos animais compreendiam todas as etapas, desde o transporte dos locais de origem ao destino, o ingresso, o recebimento, as acomodações, o trato, o manejo, a montaria e o egresso.

O evento celebra, sobretudo, a importância da figura do sertanejo que transportava uma das maiores riquezas que fizeram desenvolver o interior do país, o gado. Nesta tradição, Andradina é lembrada, em proza e verso, como a Terra do Rei do Gado, imortalizada na música de Tião Carreiro e Pardinho.

“A cavalgada é a mais tradicional festa popular Andradinense e ligada as nossas tradições. Não poderíamos ficar de fora dos festejos da cidade que está entrando no mapa dos grandes destinos turísticos do país”, disse o presidente da ATTRG, Carlos Bento, uma das grandes lideranças do grupo.