Igreja do Evangelho Eterno lança Edital de Assembleia Geral Extraordinária

Objetivo é acatar, deliberar e aprovar a destituição/exclusão de membro presidente do Conselho Executivo da referida Igreja

ANDRADINA – O vice presidente da Diretoria do Conselho Executivo da Igreja do evangelho Eterno, Bispo João Carlos, com sede à rua Floriano Peixoto, nº 1491, centro, faz saber a todos, no uso de suas atribuições, através de Edital de Convocação datado de 16 de junho de 2024, convocar todos os membros desta instituição para Assembleia Geral Extraordinária – AGE, com a finalidade de acatarem deliberar e aprovar a destituição/Exclusão d membro Presidente do Conselho Executivo da Igreja do Evangelho Eterno.

A ação está prevista n Artigo 52, inciso II, com pedidos fundamentados no descumprimento das obrigações dispostas no art. Rr, item 1º, do Estatuto Social, pois com sua conduta o denunciado deixou de cumprir os preceitos das Sagradas Escrituras e a Sã Doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo, sendo a denúncia substanciada nos seguintes artigos: Art. 13º, inciso II; Art. 14, inciso VII; Art. 15ºm Art. 16, todos do Estatuto Social.

Em atendimento as exigências Estatutárias, em seus artigos 41 a 46, a presente Assembléia Geral Extraordinária – AGE, realizar-se à no dia 30 de Junho de 2024, tendo sua convocação e reunião e, primeira chamada com início as 9 horas, segunda reunião às 9h30min, e terceira reunião às 10 horas, a qual ocorrerá em sua sede com endereço supramencionado.

A convocação obedece a tosos os requisitos Estatutários da igreja, a fim da publicação e oferta da participação de todos os interessados, ainda, a convocação para a presente Assembleia também foi realizada por meio de Edital devidamente fixado nos murais das Igrejas e ainda publicado em jornais e sites de circulação no município de Andradina.

Andradina/SP, 16 de Junho de 2024

Bispo João Carlos

Vice Presidente do Conselho Executivo