Jovem de 24 anos fica gravemente ferido em acidente de moto na Av. Guanabara

ANDRADINA – O jovem F. G., de 24 anos, residente no bairro Gasparelli, sofreu múltiplas fraturas pelo corpo, além de graves escoriações e contusões, ao se envolver em triplo acidente na noite de domingo (09/6), com a moto que pilotava pela Avenida Guanabara, sentido trevo/centro. Socorrido pelo Corpo de Bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, foi transferido para a Santa Casa local devido a gravidade dos ferimentos, onde permanece internado. Ele não corre risco de vida à princípio.

Segundo informações de dois dos motoristas envolvidos cedidas à reportagem, o rapaz seguia pela referida avenida, sentido trevo/centro, pilotando a moto Kasinski 650cc, na cor preta (e não uma XT 660 como divulgado anteriormente no vídeo), em alta velocidade e no cruzamento com a rua Paranapanema, o motorista de uma picape Fiat Strada, na cor branca, diminuiu a velocidade afim de virar à direita para acessar essa rua, já que ia parar para comer um lanche.

Nesse momento o rapaz acertou violentamente a moto contra a traseira esquerda, “voando” por vários metros e caindo no meio da avenida. O motorista de um veículo VW Gol, na cor prata, que seguia logo atrás, acabou passando por cima do motociclista, arrastando-o por alguns metros.

Pessoas que estavam no lanche e no posto de gasolina e presenciaram a terrível cena, correram para o local e, com a união de todos, conseguiram levantar o Gol e retirar a vítima debaixo dele, já que ela ficou presa pela capacete (por sorte o equipamento de segurança aguentou o choque e a abrasividade do asfalto). O motorista do Gol não ficou ferido.

Avaliações preliminares dos bombeiros davam conta de que ele fraturou o braço e apresentava escoriações severas por várias partes do corpo. Na Santa Casa local após exames de Raio X foi constatado também fratura de costela. Não houve informações se ele teve rompimento de algum órgão interno devido a fortíssima pancada contra a traseira da picape Strada.

DE LEME PARA PEDRO JUAN CABALLERO

Na picape Fiat Strada, além do motorista, havia um mecânico, que são da cidade de Leme/SP, e estavam hospedados em um hotel da cidade e resolveram pegar um lanche para cada um naquela noite de domingo. O mecânico informou que o motorista reduziu um pouco a velocidade para entrar à direita na rua Paranapanema. Já que iam parar no Alemão Burguer para pegar um lanche, quando escutaram a terrível colisão na parte traseira e viram o rapaz “literalmente voando”.

O motorista da picape Strada entrou em choque após o acidente, já que anteriormente, ele se envolveu em outro que acabou resultando em morte de uma mulher. Não foi informado quando isso aconteceu. Ele precisou ser amparado e necessitou de uma cadeira para se recuperar desse outro trauma.

Do acidente resultou em danos consideráveis na motocicleta, além de amassamentos e quebras de componentes e amassamentos da lateral da picape, parte traseira, lado esquerdo. Já o VW Gol sofreu amassamentos no capô, parachoque e peitoral de aço que protege o motor.

A Polícia Militar foi acionada e interditou o trecho da Av. guanabara, entre as ruas Paulo Afonso e Iguaçu, para socorro da vítima, trabalho da perícia técnico/científica, retirada dos veículos do local, limpeza e lavagem da pista, suja com o óleo derramado da motocicleta. Somente duas horas depois é que o trânsito no local voltou à normalidade.

JA RECEBEU ALTA

Apesar de toda a gravidade dos ferimentos, com escoriações gravíssimas pelo corpo, principalmente costas e joelhos, fratura em um dos braços, e perfuração no intestino, que necessitou de cirurgia corretiva, o jovem F. G., de 24 anos ja recebeu alta e se recupera aos poucos em sua casa no bairro Gasparelli. A reportagem conversou com ela no dia 30 de junho e ela passou toda a situação gravíssima, porém, esta mais aliviada agora que seu filho vem se recuperando gradativamente e, por sorte, não vai ficar com nenhuma sequela.