Acontecem nesse final de semana os confrontos das quartas-de-final do Campeonato Amador de Andradina

ANDRADINA – A Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, em conjunto com os organizadores do Campeonato Minicampo de Futebol Amador de Andradina, divulgou os confrontos válidos pela fase quartas-de-final da competição, depois da realização da 5ª e decisiva rodada. Neste sábado (25), os jogos acontecem no ATC, a partir de 16h45 e no domingo (26), no Cecam a partir das 8h15. Todos estão convidados para prestigiarem essa nova fase desse grande evento esportivo.

QUARTAS DE FINAL

Campo do ATC

Sábado – 25/05

16h45 – Azevedo Porto X Rolex

18h – Audax x Lion

Domingo – 26-06

Campo do Cecam

8h15 – ADPM X ATC

9h15 – Cecam X PSG Elite

Resultados da 5ª e última rodada da fase classificatória:

Funsep 2 X 4 União Rolex

PSG Elite Conveniência 5 X 0 Aabb

Casa Do Nordeste 2 X 3 Adpm Carvalho

Cecam 5 X 1 Lyon

Juventude 5 X 1 Atlético Estoril

