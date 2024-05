Polícia Militar recaptura em Andradina 3, dos 7 evadidos do semiaberto de Mirandópolis

ANDRADINA – A Polícia Militar de Andradina, demonstrando rápida e pronta resposta à sociedade, recapturou em menos de uma semana, 3, dos 7 evadidos do sistema semiaberto da penitenciária de Mirandópolis ocorrido na madrugada do último domingo (19). Os dois primeiros, depois de localizados, foram encaminhados ao 1º DP e o terceiro preso e encaminhado ao 2º DP, em seguida foram encaminhados para o sistema penitenciário novamente, permanecendo à disposição da Justiça.

1º RECAPTURADO

O primeiro evadido recapturado foi C. W. B. S., de 30 anos, em um trabalho investigativo da Polícia Civil de Andradina, localizando-o na casa de parentes na Fazenda Progresso, área rural do município, na tarde de segunda-feira, dia 20/05. Ele alegou que entrou em divergências com outros presos de uma facção criminosa que age dentro e fora dos presídios, se sentiu ameaçado, por isso fugiu.

2º RECAPTURADO

O segundo recapturado aconteceu na manhã de quarta-feira, dia 22, quando um motoboy de 33 anos, foi localizado pela Polícia Militar andando pela rua Silva jardim, no bairro Pereira Jordão, e aconteceu quando uma equipe de Força Tática, em patrulhamento pelo referido bairro Andradina, avistou-o caminhando na via pública que, ao notar a viatura, portou-se de modo suspeito, sendo abordado.

Questionado sobre sua procedência, passou o nome de Thiago Fernandes da Silva, porém, após entrar em contradições nas respostas aos questionamentos, acabou por fornecer o nome correto.

3º RECAPTURADO

O terceiro indivíduo recapturado e que tem parentes por Andradina aconteceu na manhã de quinta-feira, dia 23, quando policiais militares em patrulhamento preventivo na modalidade Atividade Dejem, pelo bairro centro, já cientes da fuga de 07 presidiários da penitenciária regime semiaberto de Mirandópolis, e que 03 destes presos eram moradores de Andradina, tendo 02 deles já sido capturados em data anterior, intensificaram as diligências em sua busca do terceiro indivíduo, 28 anos, profissão servente.

Na Rua Santa Teresinha, o avistaram, caminhando na via, sendo prontamente abordado e preso. Encaminhado ao 2º DP, permaneceu preso.

O crime

No total são sete alojamentos no presídio, sendo que em cada um deles há pelo menos até 100 presos. Dos sete fugitivos, três são de Andradina (SP) e os demais de Itanhaém (SP), São Paulo (SP) e Presidente Venceslau (SP).

Investigações e medidas de segurança

A Penitenciária I de Mirandópolis abriu uma investigação para apurar as circunstâncias da fuga e identificar possíveis falhas na segurança do presídio. Um boletim de ocorrência foi registrado e o juízo local foi comunicado sobre o caso.

A Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) ressalta que os detentos do regime semiaberto têm autorização judicial para sair da unidade prisional para trabalhar ou estudar, desde que cumpram as regras do regime.

Ações para recaptura dos foragidos

A Polícia Militar continua realizando buscas na região para localizar e prender os quatro outros fugitivos. A população é orientada a não se aproximar dos detentos e, em caso de avistá-los, acionar a polícia através do telefone 190.

