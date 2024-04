Motociclista morre em colisão com Fiat Strada na BR-158 em Três Lagoas

TRÊS LAGOAS/MS – O moto-entregador Mauro Divino de 58 anos, morreu na manhã de quinta-feira (10), ao se envolver em um trágico acidente na BR-158, trecho de Três Lagoas, quando colidiu em um Fiat Strada. A vítima faleceu no local.

Informações preliminares indicam que Mauro Divino tentava realizar uma conversão quando, em um momento de distração, colidiu com o veículo Fiat Strada.

O condutor do Fiat Strada prestou socorro à vítima, demonstrando grande abalo com o acontecimento. Ele permaneceu no local até a chegada da guarnição do 5º Grupamento de Bombeiros (GB).

O SAMU foi acionado e, ao chegar ao local, confirmou o óbito de Mauro Divino.

A perícia técnica foi acionada para analisar o local do acidente e determinar as responsabilidades.

Neste momento de luto, a equipe do Jornal FatosMS se solidariza com a família e amigos de Mauro Divino. Que sua memória seja eternamente lembrada.