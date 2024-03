Aprenda a fazer pizzas e pães especiais com o Governo de Andradina e o Senai

ANDRADINA – Pensando na qualificação dos moradores e em uma recolocação no mercado, o Governo de Andradina, por meio da Secretaria de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Economia Criativa, está com inscrições abertas para o curso gratuito de fabricação de pizzas e pães especiais.

Pizzas

O curso tem por objetivo a fabricação de diversos tipos de Fabricação de Pizzas, incluindo diferentes tipos de massas e recheios. Você terá oportunidade de ingressar no mercado de trabalho ou montar seu próprio negócio.

O curso tem carga horária de 40 horas, com vagas limitadas, de 24/04 a 16/05, das 13h30 às 17h30. Para participar o candidato deve ter a partir de 16 anos, ensino fundamental completo, ser morador de Andradina.

Pães Especiais

O Curso de Aperfeiçoamento Profissional de Pães Especiais tem por objetivo o desenvolvimento de competências relativas à execução e controle do processo produtivo de pães especiais, em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.

O curso tem carga horária de 40 horas, com vagas limitadas, de 24/04 a 14/05, das 18h00 às 22h00. Para participar o candidato deve ter a partir de 16 anos, ensino fundamental completo, ser morador de Andradina.

Local de inscrições:

As inscrições estão abertas e podem ser feitas na sede do Niap, na Rua Bahia, 2336 (Vila Mineira).

Documentos para inscrição: As pessoas tem que trazer o xerox do RG e CPF, Histórico escolar e comprovante de endereço. Aceitamos fotos legíveis também pelo Whatsapp: 1837226750.

Secom/Prefeitura