Natação Andradinense conquista 68 medalhas em Catanduva

A natação andradinense da parceria ATC/Governo de Andradina, começou o calendário oficial de competições desse ano com o pé direito. Participaram no último sábado, dia 23 , do Torneio Regional da Federação Aquática Paulista ( FAP ) em Catanduva. O evento reuniu cerca de 212 atletas das categorias Pré-Mirim a sênior, 07 anos acima das seguintes cidades: Catanduva, Votuporanga, Rio Preto, Presidente Prudente e Andradina.

A equipe andradinense, sob o comando técnico dos professores Careca e Viury, participaram com 28 atletas e conquistaram 72 medalhas, sendo 47 de ouro, 16 de prata e 09 de bronze. Além da incrível marca de 42 classificações no ranking brasileiro por categoria. Foi sem dúvida nenhuma um ótimo resultado na estreia do calendário 2024.

Segundo os professores, os atletas reiniciaram os treinos há 11 semanas, e desde então vem fazendo uma preparação intensa. Esses resultados mostram que estão no caminho certo. Ficaram 4 meses sem competições e já estavam com saudades da adrenalina. Todos estão de parabéns pelo resultado apresentado .

Mas nove se destacaram pelo número de medalhas de ouro conquistado e as classificações no ranking brasileiro : Larissa Amaral Dario, 08 anos, duas medalhas de ouro nas duas provas que participou e duas classificações no ranking ( 50 livre e 50 borboleta) ; Karina H. Stalberg Shirai, 09 anos, 03 de ouro e três classificações no ranking; Angélica V. de Souza Dourado, 10 anos , 03 de ouro e uma classificação no ranking; Julia Naomi Utida de Souza, 13 anos, 04 de ouro e quatro classificações no ranking; Maria Eduarda Rudalov Pereira, 14 anos, 04 medalhas de ouro e quatro classificações no ranking; Ana Beatriz de Paula Rosa, 16 anos, 04 medalhas de ouro e quatro classificações no ranking; Rogério Ryu Stalberg Shirai, 12 anos, 04 medalhas de ouro e quatro classificações no ranking; Davi Kenzo Dias da Silva, 14 anos, 05 medalhas de ouro e cinco classificações no ranking ; Pietro Henrique P. D. Menezes, 15 anos, 04 medalhas de ouro e três classificações no ranking.

Merecem destaque também pela classificação no ranking brasileiro: Valentina de Paula Rosa (50C) , Felippa Feifareck Bertoleti ( 50C ) , Kimberly Laura Silva Peres ( 50P) , Letícia Pahins Zompero ( 100P) , Luiz Felipe Tozi da Silva ( 200L, 400L e 800L) , Guilherme Lima da Silva Moraes ( 50L, 100L, 200L e 100C) e Jorge André da Silva Garrio ( 200P).

Agradecimentos ao governo de Andradina pelo transporte da delegação, ao ATC e Associação dos Pais.

Divulgação