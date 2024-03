Pastor é detido pela Polícia Civil acusado de cometer furtos que podem ultrapassar R$ 100 mil

ANDRADINA – A Polícia Civil deteve na manhã do último dia 02 de Março, Carlos Antunes Silveira, falso pastor de uma igreja Quadrangular em Murutinga do Sul e frequentador da mesma igreja em Andradina, acusado de praticar pelo menos três furtos cujos prejuízos poderiam ultrapassar o valor de R$ 100 mil. Encaminhado para o plantão policial, foi indiciado por furto e liberado, já que não estava mais em situação flagrancial. O material recuperado pela Polícia Civil foram devolvidos aos seus legítimos proprietários. A Polícia Militar deu apoio no cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão.

Um dos furtos foi descoberto quando a proprietária da Livraria Criativa, localizada no calçadão da Rua Paes Leme, centro, onde ele atuava como entregador free lancer, mas ficava muito tempo pelo estabelecimento, havia percebido uma atitude estranha dele e constatou o sumiço de alguns matérias escolares, além de certa quantia em dinheiro, que se soube posteriormente pelo circuito de segurança, ter sido subtraído do caixa da loja, mas até então não havia sido registrado boletim de ocorrência desse furto.

No dia 01 deste mês, a proprietária da livraria, juntamente com policiais civis, foram até um apart hotel localizado próximo da saída de Andradina, onde entraram através de mandado de busca, encontrando pelo local um adolescente de 17 anos, porém, ele não estava pelo local. Familiares informaram posteriormente que esse menor seria primo do autor e não n amorado.

No local ela reconheceu como sendo de sua propriedade vários itens localizados no apartamento, incluindo malas de viagens que chegam a custar R$ 500,00.

Somente naquela sexta o prejuízo seria enorme, porém, acabaram descobrindo outros produtos furtados por ele da casa do pastor da Igreja Quadrangular de Andradina, já que o pastor havia viajado e ele (Carlos), se prontificou a ficar responsável pela “segurança” da casa nesses dias de sua ausência. Outro prejuízo considerável, já que o acusado vez um verdadeiro “limpa” na residência.

Também foram localizados vários itens da igreja de Andradina, furtados também pelo pseudo pastor. Só naquela sexta-feira (01), o prejuízo beirava os R$ 50 mil.

Porém, no sábado (02), ao cumprirem Mandado de Busca na casa da mãe do acusado, localizada na rua Presidente Roosevelt, no bairro Santa Cecília, em busca de uma sanfona (acordeon), que ele estava negociando a venda na internet para uma pessoa de Santa Catarina pelo valor de R$ 5 mil, a Polícia Civil não só encontrou o instrumento musical, como artigos de papelaria que, depois de somados, com certeza vai ultrapassar outros R$ 50 mil.

Eram tantos produtos que acabaram lotando um veículo pertencente ao pai do acusado e que, segundo policiais, já tinha muito coisa dentro dele porque o acusado se preparava para fugir.

Segundo informações de um policial, a mãe do acusado poderá ser indiciada por receptação, já que vendia produtos sabiamente desviados de uma livraria, pois, como comprovado pelo local, ela vendia até então somente roupas e não tinha nada de livraria. O namoradinho do pastor, ainda menor, não deve ser indiciado, já que, por enquanto, não se comprovou a participação dele nesses três delitos.

As investigações continuam para apurar as responsabilidades de cada um dos envolvidos para imputarem a culpabilidade e indiciamento dos envolvidos.

A dona da livraria e o pastor da Quadrangular de Andradina, vítimas dos furtos, agradeceram o empenho da Polícia Civil de Andradina pela recuperação da grande maioria dos produtos furtados da livraria, da igreja e da residência do pastor da igreja de Andradina.

PASTOR DE FATO, MAS NÃO DE DIREITO

O presidente da Congregação a qual a qual Andradina está inserida enviou carta à imprensa esclarecendo que o acusado não é pastor da Igreja Quadrangular de Murutinga do Sul e somente membro da de Andradina porque ele não fez o curso de Teologia que o habilitaria para exercer tal cargo.

Porém, a Polícia Civil tem provas de que ele ministrava cultos e até batizou algumas pessoas acreditando que ele tinha o poder para isso, inclusive documentados em fotos.

A imprensa jamais colocou em dúvida a reputação da Igreja Quadrangular de Andradina, mas ressalta que contra a verdade e fatos, não há argumentos, por isso ele terá que responder por seus atos criminosos. Quanto à igreja, ela foi mais uma vítima dele.

Ainda sobre o falso pastor que furtou os objetos da igreja e da livraria, têm mais coisas contra ele.

Ele frequenta a casa de uma idosa e pegou o celular dela e fez vários PIX para ele totalizando R$ 28 mil. Também foi registrado boletim de ocorrência desse caso.