Dois projetos estão na pauta da 8ª Sessão Ordinária da Câmara

ANDRADINA – Nesta segunda-feira (25), a Câmara Municipal de Andradina realiza 8ª Sessão Ordinária do ano, a partir das 14h. Sob a presidência do vereador Lucas Furlan Lopes (PSDB), os trabalhos legislativos abordarão importantes projetos para a comunidade. A pauta da sessão está composta por dois itens de relevância para o município.

O primeiro deles é um projeto apresentado pela vereadora Eloá Pessoa (PSB), o qual versa sobre a obrigatoriedade da aplicação do teste de glicemia capilar em crianças de 0 a 6 anos, 11 meses e 29 dias de idade. A proposta visa estabelecer essa prática nos prontos-socorros e unidades básicas de saúde de Andradina, fortalecendo assim o cuidado com a saúde infantil.

O segundo projeto em discussão é de autoria do vereador Sérgio Faustino Teixeira (PL), que propõe a denominação de ‘Rua Katumi Kotaki’ à via conhecida como rua D. Pedro I, localizada entre a rua Helena Maria Pereira (antiga Silva Jardim) e a rua Maria Josefa da Silva (antiga rua Paraguaçu), situada no bairro Jardim das Águas.

A sessão tem transmissão ao vivo pelo canal do Youtube da Câmara de Andradina, garantindo assim o acesso dos cidadãos ao debate e deliberação dos projetos em pauta. Além da transmissão online, os interessados também podem acompanhar a sessão presencialmente, no plenário da Câmara Municipal.