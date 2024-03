AEAR promoveu Mini Curso de Fundações

Evento é um marco para a engenharia na região de Andradina

ANDRADINA – Na semana englobando os dias 29 de fevereiro a 2 de março, a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Andradina e Região (AEAR) promoveu um evento de grande relevância para a comunidade técnica local: o Mini Curso de Fundações. Sob a expertise do renomado Engenheiro Civil Luciano Monteiro, foram três dias intensivos de aprendizado e troca de conhecimento.

O curso abordou desde os fundamentos básicos até as técnicas mais avançadas de construção de fundações, oferecendo uma visão abrangente e prática para os participantes. Com uma combinação de teoria e prática, os engenheiros, arquitetos e agrônomos presentes puderam aprofundar seus conhecimentos e aprimorar suas habilidades profissionais.

Para o presidente da AEAR, Claudio Gotardo, este curso representa um marco significativo para a engenharia na região. “A importância desse curso vai além do aprendizado individual de cada participante. Ele contribui para o fortalecimento e a valorização da engenharia em nossa comunidade, elevando o nível de excelência e competência de nossos profissionais”, destaca Gotardo.

Além disso, o evento proporcionou uma oportunidade única de networking e interação entre os participantes, possibilitando a troca de experiências e o estabelecimento de parcerias profissionais. A atmosfera colaborativa e engajada durante os três dias do curso reflete o comprometimento da AEAR em promover o desenvolvimento técnico e profissional de seus membros.

O sucesso do Mini Curso de Fundações é um testemunho do compromisso da AEAR em oferecer oportunidades de capacitação e atualização para os profissionais da engenharia, arquitetura e agronomia da região. Com iniciativas como essa, a associação reafirma seu papel central na promoção do desenvolvimento sustentável e da excelência técnica em Andradina e arredores.

Não apenas um evento isolado, o Mini Curso de Fundações representa um passo importante rumo à construção de uma comunidade técnica mais forte e preparada para enfrentar os desafios do futuro. A AEAR reafirma seu compromisso em continuar promovendo iniciativas educacionais e profissionais que contribuam para o avanço da engenharia, arquitetura e agronomia em nossa região.

