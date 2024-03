PM captura atendente de conveniência condenado de 8 anos e 10 meses

ANDRADINA – A Polícia Militar capturou no dia 26 de fevereiro último, M. V. B. Q., de 26 anos, residente no bairro Benfica, em cumprimento a um Mandado de Prisão expedido pela Comarca de Andradina por condenação a uma pena de reclusão de 8 anos e 10 meses, inicialmente em regime fechado, por crime de tráfico e associação ao tráfico de entorpecentes. Encaminhado ao plantão policial, tomou ciência do MP e permaneceu recolhido à cadeia de Penápolis, à disposição da justiça.

A captura do procurado aconteceu quando uma equipe de Força Tática, em patrulhamento por Andradina, tomou conhecimento da existência de mandado de prisão em desfavor de morador da cidade, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, com pena de 8 anos e 10 meses de reclusão no regime fechado.

De posse das informações, realizaram diligências e o localizaram, sendo ele preso e conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso, à disposição da justiça.

O CASO

O atendente, juntamente com o casal de comerciante formado pelo jovem V. S., 24 anos e T. G., 30 anos, donos de uma conveniência detidos em julho de 2021, acusados dos crimes de tráfico de entorpecente, associação para o tráfico, moeda falsa, depois de flagrados com ), com mais de R$ 52 mil, aproximadamente R$ 3 mil em dinheiro falso, 126 gramas de cocaína e material para embalar a droga.

À época, o comerciante foi recolhido à cadeia de Pereira Barreto e ela para a penitenciária de Tupi Paulista. O atendente até então, foi ouvido e dispensado no dia da ocorrência.

O advogado que representa os comerciantes conseguiu que a Justiça concedesse aos dois Habeas Corpus para responderem aos crimes em liberdade, já que eram réus primários, residência fixa e bons antecedentes.

Porém, agora, a Justiça acabou condenando agora o atendente a pena de reclusão de 8 anos e 10 meses, enquanto isso o processo contra os comerciantes ainda está em tramitação na comarca de Andradina. Ao que tudo indica, o atendente perdeu prazos para recorrer de alguma sentença imposta ou deixou de comparecer ao Forum.