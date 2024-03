Mulher se queima ao fritar ovo e morre em rio Claro

Elisângela Oliveira de Jesus, de 33 anos, quebrou o ovo num copo que tinha água. Sem perceber, ela despejou o conteúdo na frigideira com óleo, e o fogo subiu, em Rio Claro.

RIO CLARO – Uma mulher de 33 anos morreu, na última segunda-feira (26), após ficar 10 dias internada na Unidade de Tratamento de Queimaduras (UTQ) da Santa Casa de Misericórdia de Limeira, no interior de SP.

Elisângela Oliveira de Jesus, que é de Rio Claro (SP), sofreu graves queimaduras enquanto fritava um ovo.

O acidente aconteceu no dia 16 de fevereiro. Elisângela colocou uma frigideira com óleo para esquentar no fogão e quebrou um ovo em um copo para ver se o alimento não estava estragado.

O copo tinha água, e ela não percebeu. Ao despejar o ovo com a água na frigideira com óleo, as chamas subiram. O processo ocorreu por conta de uma explosão causada pela reação da água com o óleo quente.

O fogo atingiu parte do rosto dela, a camiseta e o sutiã de amamentação que ela usava. Elisângela tinha uma filha de um ano.

A mulher foi levada para a Santa Casa de Rio Claro e depois transferida para o hospital de Limeira, que é especializado em queimados. Ela passaria por uma cirurgia na segunda, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu.

O corpo de Elisângela foi sepultado no Cemitério de Itirapina.

Reação da água com óleo quente: o que acontece?

Como a água e óleo não se misturam, o professor de química Eduardo Sanchez Fazzari explicou ao g1 que a explosão acontece por causa da expansão das moléculas de água, que se tornam vapor ao entrar em contato com a alta temperatura.

Veja como ocorre a reação, segundo o especialista:

Quando você joga algum resíduo de água no óleo, por eles não se misturarem e a água ser mais densa, ela vai para baixo do óleo. Como a temperatura está muito alta, as gotículas de água vaporizam (calefação) e absorvem muita energia. As moléculas gasosas se expandem, praticamente ficando 1,7 mil vezes maiores do que no volume líquido. Quando ocorre essa expansão da água e ela está embaixo do óleo, ela empurra, arremessa todo esse óleo para fora da panela.

O que fazer em caso de queimaduras, segundo o Ministério da Saúde:

colocar a parte queimada debaixo da água corrente fria, com jato suave, por, aproximadamente, dez minutos;

compressas úmidas e frias também são indicadas;

se houver poeira ou insetos no local, mantenha a queimadura coberta com pano limpo e úmido.

nunca toque a queimadura com as mãos;

nunca fure bolhas;

nunca tente descolar tecidos grudados na pele queimada;

nunca retire corpos estranhos ou graxa do local queimado;

nunca coloque manteiga, pó de café, creme dental ou qualquer outra substância sobre a queimadura somente o médico sabe o que deve ser aplicado sobre o local afetado;

procure atendimento médico no Pronto-Socorro mais próximo.