Corpo de militar que desapareceu após barco naufragar em rio é encontrado em MT

Helidiony Barbosa era comandante do distrito de Espigão do Leste, em São Félix do Araguaia.

SÃO FELIX DO ARAGUAIA/MT – O corpo do sargento Helidiony Barbosa, que desapareceu após o barco que ele e outros dois servidores estavam naufragar, foi encontrado na manhã deste sábado (2), segundo o Corpo de Bombeiros. Ele era comandante do distrito de Espigão do Leste, em São Félix do Araguaia, a 1.159 km de Cuiabá. Até o momento, Jaderson Nunes Teixeira continua desaparecido.

Em nota, o Governo do Estado de Mato Grosso e a Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp-MT) lamentaram a morte do militar.

O barco em que eles estavam foi encontrado nessa sexta-feira (1), às margens do Rio das Mortes, em Novo Santo Antônio, a 1.063 km de Cuiabá. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a embarcação foi encontrada junto com o colete à prova de balas, mas a informação só foi confirmada na manhã deste sábado (2).

“A embarcação foi encontrada por terceiros em uma margem do rio”, disse o bombeiro Raylander Prado.

Entenda o caso

Na tarde de sexta-feira (1), os militares Helidiony e Jaderson desapareceram no Rio das Mortes, em Novo Santo Antônio, a 1.063 km de Cuiabá após o barco que eles estavam naufragar.

Um servidor da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema-MT), identificado como Johann Dávilas Barros Cavalcante, também estava na embarcação, mas conseguiu nadar até a encosta do rio e já foi resgatado.

Em nota, o Governo do Estado informou que o acidente ocorreu durante uma ação de fiscalização ambiental em Novo Santo Antônio, a 960 km da capital.