Village conquista o título do 8º Campeonato Mini Campo de Murutinga do Sul

MURUTINGA DO SUL – O time do Village F. C., de Andradina, conquistou o título do 8º Campeonato de Futebol Mini Campo de Murutinga do Sul, categoria livre, ao derrotar o Juventude (Guaraçaí), em partida realizada na noite de sexta-feira (02), no campo anexo ao estádio municipal Bruno Calestini. A premiação aos vencedores aconteceu logo após o apito final, com a presença do prefeito Cristiano Eleutério e da primeira dama Andréia Ribeiro, além do organizador do evento, Edilson Rodrigues, juntamente com sua equipe. A casa esteve cheia para prestigiar a grande final.

TROFÉUS

O Village/Destak recebeu o troféu de campeão; Juventude o de vice e Chácara Campestre (Murutinga do Sul), o 3º colocado pela melhor campanha.

ARTILHEIRO

O artilheiro da competição foi Guilherme Daquino, da 2ª Aliança.

MELHOR DEFESA

A defesa menos vazada da competição foi a do campeão, Village, com o goleiro Denis.

REVELAÇÃO

O atleta revelação do 8º Campeonato de Futebol Mini Campo de Murutinga do Sul foi Joelson Pereira, também da equipe campeã.

O JOGO

Como era de se esperar, foi um grande jogo, com as duas equipes propondo desde o inicio sempre tentar o gol, já que o campo é de dimensões reduzidas e qualquer vacilo, poderia resultar na vitória do adversário.

E não deu outra, o Village aproveitou uma boa jogada de seu ataque e o elétrico Wendell Nesiyama, o “Japa”, mandou para os fundos da rede adversária, gol que acabou decretando a vitória de sua equipe a e conquista do título da competição. O Juventude, que buscava o bicampeonato, tentou de todos os meios fazer o gol de empate, mas ficou nisso mesmo e a festa do Village acabou em uma explosão de alegria de seus jogadores e torcedores com o apito encerrando a partida.