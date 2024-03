Mulher em Biz morre ao bater em animal solto na vicinal do Timboré

ANDRADINA – A sitiante Ruth Merlin Soledade, de 57 anos, residente no bairro Timboré, morreu no início da manhã de quarta-feira (28), ao bater contra um bovino a motoneta Biz, na cor preta, altura do Km 2 da estrada vicinal Vicente Celestino de Oliveira, que demanda ao Porto de Areia do bairro Timboré. Ela chegou a ser socorrida pelos Bombeiros, porém, não resistiu aos ferimentos, indo a óbito. A Polícia Militar registrou o caso no plantão policial.

O acidente aconteceu próximo de 5h30, quando a mulher conduzia a motoneta pela referida estrada vicinal, sentido Porto de Areia à Andradina, quando, pouco mais de 100 metros de passar uma curva acentuada no bairro Água Branca, bateu violentamente contra um bovino solto no meio daquela estrada.

Pessoas que passaram pela estrada pouco tempo depois vieram a mulher caída no asfalto e acionaram o Corpo de Bombeiros, que c9nstataram sinais vitais ainda existentes e a socorreram até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento. Mesmo com todas as tentativas de ressuscitação naquela unidade médica, a sitiante acabou indo a óbito meia hora depois.

Além do Corpo de Bombeiros, compareceram ao local do acidente as Polícias Militar, Civil e a perícia técnico/científica em busca de evidências que possam localizar o animal e em consequência seu proprietário para incutir a ele as responsabilidades e imperícia na cautela de um animal de grande porte.

Segundo uma informação, havia no local somente pelos e sangue, além de uma trilha que levou até uma estrada de terra ali próximo, mas nenhum bovino, ou até mesmo equino machucados foram localizados. Um inquérito será instaurado e investigações terão início para tentar localizar em que propriedade saiu esse animal.

A Polícia Militar constatou que a vítima do acidente não possuía CNH – Carteira Nacional de Habilitação para condução de veículo automotor válida e que a documentação da motoneta Biz estava vencido, determinando seu recolhimento ao pátio de apreensões.

Segundo informações, há poucos meses, ela havia passado por um procedimento cirúrgico cardíaco, e estava bem após a cirurgia.

SEPULTAMENTO

O corpo de Soledade esta sendo velado na funerária Rosa de Saron e será sepultado as 16h desta quinta-feira (29), no cemitério São Sebastião.

TRÂNSITO VIOLENTO

Esses últimos 5 dias o trânsito em Andradina ou envolvendo andradinenses tem sido violento, com mortes e outros ferimentos. Alguns deles, infelizmente, aconteceram por pura imprudência dos condutores dos automóveis ou motocicleta.

SÁBADO (24)

No último sábado, próximo das 6h, o motorista Alex Marcos Guilhermino, de 47 anos, morador em Andradina, morreu ao bater a moto que pilotava contra um Fiat Fiorino (e não uma Peugeot como noticiado), na rodovia que liga a Usina de Três Irmãos com a Usina Santa Adélia. O acidente foi próximo da Usina Fotovoltáica existente naquela estrada.

Segundo o motorista da Fiorino, ele estava indo levar refeições na usina fotovoltaica, quando percebeu a motocicleta invadir sua mão de direção e, mesmo tentando desviar o veículo, não teve como evitar o acidente fatal.

Ainda no sábado, próximo das 14h, um jovem de 18 anos sofreu fratura da clavícula e possível traumatismo craniano ao se envolver em acidente no Km 4 da estrada vicinal Emitério Castilho Gimenez, que demanda ao patrimônio de Paranápolis. O fato aconteceu 500 metros após o clube Lagoinha (desativado) e bem em frente da entrada do assentamento Arizona. O jovem precisou ser transferido para Araçatuba para ser submetido a exames mais detalhados.

DOMINGO (25)

No domingo, próximo das 22h, dois agricultores acabaram perdendo a vida ao se envolverem em acidente no Km 180 da rodovia Integração, no trevo do Posto Sertanejo (antigo Primavera). Segundo o apurado, o motorista João “Barraca”, que dirigia o VW Fox na cor prata, tendo como passageiro José Florêncio dos Santos, o (Coelho), um dos pioneiros da Fazenda Primavera.

Acredita-se que os dois estavam em uma confraternização e retornavam para casa por uma estrada de terra e o motorista entrou na rodovia repentinamente, sendo violentamente acertados por uma carreta caçamba bi-trem, oriunda de Assis/SP e com destino à Três Lagoas/MS. A carreta estava vazia.

QUARTA-FEIRA (28)

