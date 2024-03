Câmara aprova projetos e discute melhorias na quarta sessão

Um dos destaques foi a aprovação do projeto de autoria do vereador Luzimar Rodrigues da Silva (PSB), que propõe o atendimento prioritário a pacientes com câncer. Além deste, outros quatro projetos foram aprovados, todos de autoria da vereadora Eliane Vogel (PSD), que nomeiam prédios públicos em homenagem a personalidades de Andradina que dedicaram suas vidas ao bem comum.

ANDRADINA – Em regime de urgência foram aprovados projetos do Poder Executivo para criação de créditos adicionais especiais, por redução orçamentária, nos valores de R$ 36 mil e de R$ 68 mil. Também enviado pela Prefeitura, foi aprovada criação de representação em cargo de função gratificada.

Também foi aprovado Projeto de Resolução altera artigo do Regimento Interno de Andradina em relação a homenagens póstumas a personalidades locais.

Durante a sessão, diversos vereadores se pronunciaram, abordando diferentes pautas de interesse público. O vereador Fabrício Mazotti (Podemos) destacou a necessidade de obras de infraestrutura e lazer no bairro Pereira Jordão, além da reforma do telhado do prédio do antigo PAM (Pronto Atendimento Médico).

Já o vereador Rodarte da Silva dos Anjos (PDT) ressaltou a importância de investimentos em infraestrutura na zona rural, incluindo os patrimônios de Planalto e Paranápolis. O vereador João Francisco Máximo (Rede) solicitou melhorias em vias públicas e apoio do Executivo para a instalação de uma rede de telefonia na fazenda Timboré.

A vereadora Eloá Pessoa (PSB) apresentou seus requerimentos para aprimorar o atendimento nas áreas de saúde e assistência social, enquanto o vereador Guilherme Pugliese (PSDB) expressou preocupação com o aumento dos casos de dengue na cidade, além de pedir melhor iluminação nas praças públicas de esporte e aprimoramentos no sistema de estacionamento na região central.

O vereador André Lopes (PV) abordou a importância de leis e ações para proteger a integridade das crianças e adolescentes, mencionando uma lei municipal de sua autoria voltada a impedir a exposição de conteúdos eróticos a esse público.

Sérgio Santaela (União Brasil) também enfatizou a necessidade de cuidados com a dengue e solicitou melhorias no atendimento oftalmológico, apontando uma fila de espera com mais de 7 mil pessoas.

Por fim, o vereador Luzimar Rodrigues da Silva (PSB) parabenizou o Poder Executivo pelo atendimento às solicitações de melhorias de infraestrutura no bairro Antena e na área de saúde do bairro Arizona.

Assessoria Legislativa