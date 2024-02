Aprenda a fazer salgados com o Senai

ANDRADINA – A Secretaria de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Economia Criativa do Governo de Andradina, em parceria com o SENAI, abriu 20 vagas para o curso gratuito de Fabricação Salgados.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas na sede do Niap, na Rua Paulo Marin, 1862 (Vila Mineira) e as aulas vão acontecer entre os dias 5 e 28 de abril, das 13h30h às 17h30 no mesmo local. Os participantes vão receber um certificado após a conclusão do curso.

Os interessados em participar do curso gratuito devem ter no mínimo 16 anos e apresentar o RG, CPF, comprovante de endereço e escolaridade para a matrícula.

Sobre o Curso

O curso de aperfeiçoamento de Fabricação de Salgados tem por objetivo a fabricação de diversos tipos de Fabricação de Salgados fritos e assados, incluindo diferentes tipos de massas e recheios. Você terá oportunidade de ingressar no mercado de trabalho ou montar seu próprio negócio.

Secom/Prefeitura