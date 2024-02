Qualifica SP em Andradina prorroga inscrições para cursos em Andradina

ANDRADINA – Foram prorrogadas até o próximo dia 3 de março as inscrições do Programa Qualifica SP – Meu Primeiro Emprego. A parceria entre o Governo de Andradina e Governo de São Paulo está disponibilizando 3 cursos gratuitos para jovens de 16 a 24 anos, com ensino fundamental completo, morador no Estado de São Paulo e que queiram ingressar no mercado de trabalho.

Os Cursos disponíveis têm duração de 120 horas e poderão ser realizadas ao longo de quatro meses no formato presencial.

As inscrições podem ser feitas pelo site

https://www.qualificasp.sp.gov.br/home

Não é necessário realizar processo seletivo.

As aulas têm previsão de início em março.

A comunicação com os inscritos é feita unicamente por e-mail, utilizando-se os dados pessoais de cada candidato informados no ato do cadastro no site.

Desenvolvimento de Sites e Plataformas Digitais

– E.E. Profa. Alice Marques da Silva Rocha (tarde)

– 120 horas de capacitação;

– 20 vagas;

Ajudante de Logística (noite)

– E.E. Dr. Álvaro Guião

– 120 horas de capacitação;

– 20 vagas;

Marketing Digital e Vendas em Redes Sociais (noite)

– E.E. Dr. Álvaro Guião

– 120 horas de capacitação;

– 20 vagas;